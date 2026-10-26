El rendimiento de Sebastián Villa en Boca Juniors fue el eje de un acalorado debate durante la emisión de Estudio Fútbol en la pantalla de TyC Sports. En la mesa encabezada por el conductor Gastón Recondo junto a los panelistas Marcelo Palacios, Leo Farinella y Horacio Pagani, se analizó el momento deportivo que atraviesa el delantero colombiano y las razones detrás de la merma en su nivel dentro de la cancha.

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La discusión tomó temperatura cuando Horacio Pagani tomó la palabra para lanzar un diagnóstico categórico sobre el atacante. Lejos de atribuir el presente de Sebastián Villa únicamente a cuestiones tácticas o físicas, el experimentado periodista deportivo puso el foco de manera determinante en el aspecto anímico y mental del futbolista xeneize.

El análisis sobre el nivel y la confianza de Sebastián Villa

Al referirse a la situación del extremo colombiano, Pagani aseguró de forma tajante: "Villa tiene esencialmente un problema psicológico absolutamente claro y no se anima a hacer lo que hacía antes, porque le está costando mucho recuperar la tranquilidad y la confianza que tener con la gente". Para el panelista, la relación del jugador con el público y los antecedentes recientes pesan de forma directa sobre su rendimiento actual.

En esa misma línea, el periodista recordó los episodios y conflictos previos que involucraron al atacante en la institución: "Villa ya tuvo una situación muy grave, muy difícil con Boca. Además de su problema, él hizo juicio". Frente a esta postura, uno de sus compañeros de mesa intentó matizar el análisis al remarcar que el delantero "no está jugando mal", una apreciación que no convenció al panelista.

El cruce con los panelistas y el debate sobre la terapia

Ante la respuesta de sus colegas, Horacio Pagani redobló la apuesta y apeló a su experiencia personal para justificar su mirada. "Hay que tener un poco de conocimiento sobre psicología, gracias a Dios yo tengo 30 años de terapia", disparó en el piso ante la atención del resto del panel de Estudio Fútbol.

La afirmación generó de inmediato un intercambio con Marcelo Palacios, Leo Farinella y Gastón Recondo, quienes comenzaron a bromear sobre el impacto del psicoanálisis y los vínculos de pareja. En el piso se deslizó la mención sobre haber estado casado con una profesional del área, lo que desató risas y comentarios cruzados respecto a si dicha situación resultaba beneficiosa o perjudicial en la vida cotidiana.

Pagani insistió en marcar una distinción clara sobre el tema: "Sirve hacer terapia, no estar casado con una psicóloga", argumentó entre risas y chicanas compartidas con sus compañeros de programa.

La pérdida del desequilibrio individual en el ataque

Más allá del momento distendido en el estudio de TyC Sports, Pagani retomó el hilo central de su argumento para puntualizar qué es lo que observa en el juego cotidiano de Sebastián Villa dentro del equipo titular de Boca.

El periodista remarcó la falta de audacia en los metros finales del campo de juego: "Quiero decir que se nota claramente en Villa que no tiene la decisión que tenía antes. No gambetea un jugador. No se saca un hombre de encima". En ese sentido, contrastó el presente del atacante con sus mejores etapas: "Era lo que más hacía antes, el pique demoledor dejaba tipos en el camino, y no lo hace más".