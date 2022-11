Senegal se siente bien con la presión antes de decisivo choque con Ecuador, dice DT Cissé

El entrenador de Senegal, Aliou Cissé, afirmó que su equipo espera llegar a los octavos de final del Mundial por su condición de campeón de África, y destacó que sus futbolistas se están adaptando bien a la presión.

Tras alcanzar los cuartos de final en su debut en el Mundial en 2002, Senegal fue eliminada en la fase de grupos hace cuatro años en Rusia.

Países Bajos y Ecuador lideran el Grupo A con cuatro puntos cada uno, mientras que Senegal suma tres unidades.

Senegal necesita ganarle a Ecuador en su último partido del Grupo A el martes para clasificar a octavos de final. Pero podría avanzar con un empate, siempre y cuando la anfitriona Qatar, derrote a Países Bajos, algo que parece bastante improbable teniendo en cuenta lo mostrado por el local en lo que va del torneo.

"Vengo de un país en el que no nos gusta perder", declaró Cissé a periodistas el lunes. "Siempre tenemos ganas de ganar. No pasar a los octavos de final sería difícil de digerir". "Estamos bien, estamos lidiando con la presión y el estrés. Para mí, es un buen estrés".

El equipo de Cissé perdió 2-0 ante los neerlandeses en el debut, pero se recuperó al superar 3-1 a Qatar.

"Entendemos que ganar nos hará seguir en esta aventura y eso es exactamente lo que pretendemos hacer", dijo Cissé. "Tenemos un equipo muy fuerte y experimentado, son una máquina bien engrasada".

A Ecuador le alcanzar con un empate para clasificar tras haberle ganado 2-0 a Qatar y empatar 1-1 ante Países Bajos.

Los sudamericanos están pendientes del estado físico de su capitán, Enner Valencia, que salió en el final del empate con Países Bajos por una recaída de un problema de rodilla.

El delantero, de 33 años, ha marcado los tres goles de Ecuador en Qatar y es la clave de sus posibilidades de llegar a los octavos de final por segunda vez.

"Espero que no juegue mañana", bromeó Cissé. "La verdad es que no lo conozco (a Valencia) en particular, pero veo que es un guerrero y querrá formar parte del equipo en un partido como este".

"Creo que todo el equipo ecuatoriano es un gran equipo, son muy agresivos y defienden bien. Sé que mi equipo estará concentrado mañana".

Con información de Reuters