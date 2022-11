Un histórico de Brasil liquidó a Messi en la previa del partido con México: "Le falta"

Un histórico exjugador brasileño liquidó a Lionel Messi horas antes de lo que será el partido clave ante México por la segunda fecha del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022.

Una estrella del fútbol brasileño liquidó a Lionel Messi en la previa del partido de la Selección Argentina ante México en el Mundial de Qatar 2022. Se trata de un referente y exjugador que, si bien no levantó el trofeo con la "Verdeamarela", sí hizo historia con dicho equipo. En este caso, y haciendo referencia a lo que será el trascendental duelo que afrontará la "Albiceleste" ante los "Aztecas", no perdonó al mejor del mundo.

Se trata de Zico, quien ganó varios títulos como jugador y como técnico, fue conocido como el "Pelé blanco", pero estuvo lejos de ganar el más importante en 1978, 1982 y 1986. Con la importancia que tiene este encuentro para el elenco nacional, el ex futbolista del Flamengo dialogó con el medio brasileño Lance, dejó en claro lo que piensa del hombre del PSG y no se guardó nada. Principalmente, Arthur Antunes Coimbra se refirió a la capitanía del 10 de la "Scaloneta".

"El liderazgo no está en la sangre de Messi. Cuando yo era capitán tenía control sobre todos mis compañeros. Le presté atención a Messi en el partido que Barcelona perdió contra el Liverpool y no le gritaba a nadie. No decía nada. No estaba haciendo nada para poner en pie a su equipo. Lleva la cinta solamente porque es Messi", sostuvo Zico sobre el mejor del mundo y su desempeño en el campo de juego.

Con sus dichos, hizo referencia a lo que fue el cruce entre el elenco blaugrana y el inglés en las semifinales de la UEFA Champions League del 2019. En aquella ocasión, los catalanes ganaron 3 a 0 el encuentro de ida, perdieron 4 a 0 en condición de visitante y, a pesar de que necesitaban un gol más para avanzar de ronda, se quedaron afuera de la gran final. En el caso de la "Pulga" no pudo llevar a sus compañeros a la gloria una vez más, aunque sí tuvo una emotiva arenga antes de jugar el segundo tiempo.

¿Qué necesita Argentina para pasar de ronda?

El elenco "Albiceleste" quedó muy complicado para lo que será el futuro en el torneo con el resultado sufrido este martes 22 de noviembre y no le quedará opción que recuperarse de cara a lo que falta. En el caso de que los de Gerardo Martino o los polacos consigan un triunfo en sus respectivos compromisos será aún más difícil la clasificación a la siguiente ronda, por este motivo el mejor resultado es el empate entre estos dos. Con una derrota más, la "Scaloneta" quedará aún más condicionada y tendrá un pie afuera del certamen al que llegó como una de las principales candidatas.

Para pasar de ronda, Argentina necesita vencer -o empatar- ante México. Si pierde, automáticamente, queda eliminada. En cambio, si consigue una victoria, con un nuevo triunfo ante Polonia está clasificado de ronda. Asimismo, si empate ante el conjunto mexicano tiene que seguir hasta la última fecha esperando un resultado que le permita pasar de ronda, es decir ahí ya no dependería de si misma.