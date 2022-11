Serbia, sacudida por el escándalo en el Mundial: infidelidades y estallido interno

Estalló el escándalo en la Selección de Serbia, en pleno Mundial de Qatar 2022. Infidelidades, peleas e internas que involucran a Vlahovic, Jovic, Gudelj y al arquero Rajkovic.

La Selección de Serbia se ve sacudida por un escándalo que estalló justo antes del final de la fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, en la zona G que completan Brasil, Suiza y Camerún. La interna que explotó está vinculada con las infidelidades con las esposas de algunos jugadores, entre los que se encuentra nada menos que la gran figura: Dusan Vlahovic, el delantero de 22 años por el que Juventus de Italia pagó 80 millones de euros en enero pasado.

Los otros tres protagonistas de esta historia son nada menos que el arquero titular Predrag Rajkovic, uno de los mediocampistas más destacados como Nemanja Gudelj y uno de los atacantes más jóvenes como Luka Jovic. Esta situación la sacó a la luz el periodista deportivo británico especializado en el fútbol balcánico Richard Wilson.

Escándalo por infidelidades en la Selección de Serbia en pleno Mundial de Qatar 2022

De acuerdo con Wilson, dos futbolistas del plantel (Vlahovic y Gudelj) se habrían acostado con las esposas de dos de sus compañeros (Rajkovic y Jovic). Además, el comunicador especuló con que este sea el motivo por el que Vlahovic no es titular en el equipo dirigido por su compatriota Dragan Stojkovic.

El periodista que sacó a la luz el escándalo en la Selección de Serbia.

Siempre en el terreno de los rumores, el comunicador agregó que el goleador de Juventus habría protagonizado esta situación en la concentración misma de la delegación del Seleccionado en la capital Doha. Según Wilson, “el equipo ahora está básicamente dividido, con Vlahovic completamente aislado, Sergej (Milinković-Savić) liderando esa oposición y Gudelj bastante contento de que su suegro no esté presente”.

Luego de que trascendiera esta cuestión, algunos medios deportivos en el país balcánico acusaron a Dragan Solak, el millonario dueño serbio de Southampton de Inglaterra, de haber difundido el rumor para salpicar a Vlahovic, con quien guarda una mala relación desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que llamó la atención que uno de los delanteros con mejor presente en Europa no sea titular y apenas ingrese pocos minutos en los segundos tiempos en la vigente Copa del Mundo.

"No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, sólo digo cuál es el rumor ampliamente difundido", aclaró Wilson igualmente. "Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y de que el estado físico no es lo único por lo que no juega", sentenció.

La desmentida de los protagonistas de Serbia

La primera en salir a negar esta cuestión fue Ana Rajkovic, la esposa del arquero. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo indicó que "la gente celosa siempre inventa una historia, la gente estúpida la difunde... ¡Y los idiotas se la creen!". Por su parte, Jovic se burló de las versiones y posteó una historia con una foto simulando a pelea de puños con Gudelj. "Listos para la próxima", escribió allí en inglés. Y el volante la replicó en su perfil, con los emojis de risa, un guante de boxeo y un corazón.

Las desmentidas de los protagonistas.

Por último, Vlahovic fue consultado al respecto en la conferencia de prensa previa al próximo partido de Serbia, que será contra Suiza el viernes 2 de diciembre a las 16 horas de Argentina, por la tercera y última fecha del Grupo G. Visiblemente molesto por la pregunta, simplemente atinó a reponder: "¡Los nebulosos, los malvados y los frustrados siempre están trabajando en contra de los intereses de la Selección!".