Robert Lewandowski, el temible goleador de Polonia que "picanteó" a Messi por el Balón de Oro

El mejor jugador de Polonia, Robert Lewandowski, es el "cuco" de Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Su polémica con Lionel Messi.

El mejor jugador al que enfrentará la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 se llama Robert Lewandowski. El centrodelantero de Polonia y de Bayern Munich no solamente es un crack, sino que además es muy picante fuera de la cancha.

Tanto es así que hasta se cruzó de una manera muy fuerte mediáticamente nada menos que con el propio Lionel Messi hace muy poco tiempo. Si bien ya habían tenido algunas diferencias públicas antes, las mismas se acentuaron luego de que "Leo" recibiera su séptimo Balón de Oro en noviembre de 2021.

Robert Lewandowski, el "cuco" de Argentina en el Mundial Qatar 2022 que fulminó a Lionel Messi

Lo primero que hay que resaltar de este centroatacante es su notable jerarquía. Nacido en Varsovia el 21 de agosto de 1988, jugará su última Copa del Mundo con 34 años. Diestro, de 1.85 m. y 80 kilos, es una verdadera máquina de hacer goles tanto en su Selección como en Bayern Munich. Percibe un salario de casi 22 millones de euros netos por temporada y anota de todas las formas posibles frente al arco rival.

La carrera de Robert Lewandowski en los clubes

Empezó bien de abajo: debutó en Delta Varsovia de la Cuarta división en 2004, con apenas 15 años. Más tarde fue escalando en los equipos: Legia Varsovia II en la Tercera, Znicz Pruszków de la Segunda y debutó en la Primera en 2008 con Lech Poznań. Allí explotó definitivamente: en dos temporadas disputó 82 partidos con 41 goles, 20 asistencias y 4 títulos, lo que lo llevó a ser comprado en 2010 por Borussia Dortmund de Alemania a cambio de 4,5 millones de euros.

En el segundo conjunto más grande de ese país la rompió toda hasta 2014: 187 encuentros con 103 tantos y 42 asistencias, lo que le valió el pase al Bayern por 25 millones de euros. En Munich acumula una impresionante cifra de 366 cotejos con 339 conquistas, 71 asistencias y 18 campeonatos.

Robert Lewandowski en la Selección de Polonia

Después de haber pasado por la Sub-21, debutó en la mayor en 2008 y allí suma 128 presencias con 74 goles y 25 asistencias. Sin embargo, sus números en los Mundiales son pobres: apenas 3 juegos sin tantos en Rusia 2018.

Robert Lewandowski vs. Lionel Messi: por qué discutieron

Cuando "La Pulga" ganó su séptimo Balón de Oro en noviembre de 2021, había llenado de elogios al europeo, de quien dijo se merecía el premio que no le habían entregado en 2020 por la pandemia de coronavirus. No obstante, luego el rosarino no lo votó para el The Best y el crack de Polonia se enojó.

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías”, le devolvió el 9 inesperadamente. Visiblemente fastidioso, amplió: “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”.

Tras haberse quedado igualmente con el mencionado trofeo, "Lewa" fue consultado por la elección del zurdo y disparó: "¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él. Para el Balón de Oro me votó en el segundo lugar, pero ahora ha decidido votar de distinta manera...”. “No puedo decir mucho más al respecto, sí puedo decir que yo voté a él en la segunda posición anoche”, concluyó. Por su lado, el de PSG decidió no responderle ni continuar con el fuego cruzado.

Messi y la polémica con Lewandowski, un viejo conocido.