Quién es el arquero de Croacia, Livakovic: del "irradias inseguridad" de Modric a ser héroe

Quién es el arquero de Croacia, Dominik Livakovic. De los consejos de Luka Modric porque daba "inseguridad" a ser la gran figura de su equipo en el Mundial de Qatar 2022.

Dominik Livakovic es la figura inesperada de esta Croacia semifinalista del Mundial de Qatar 2022. El arquero superó momentos difíciles en su carrera, tanto a nivel clubes como en la Selección, y llegó a este momento en el que brilla y está en boca de todos de cara al partido contra Argentina en el Estadio Luisal de la capital Doha.

Nacido el 9 de enero de 1995 en Zadar, se trata de un portero de 27 años, 1.87 m. y 80 kilos que juega desde 2015 en Dinamo Zagreb, uno de los clubes más importantes de su país. Luego de su debut en la Primera División a finales de 2012 en N.K. Zagreb con apenas 17 de edad, los buenos rendimientos lo llevaron al Dinamo en 2015.

Titular indiscutido en una de las instituciones más poderosas y populares de Croacia, Livakovic está dispuesto a pegar un gran salto en su carrera profesional y este Mundial de Qatar 2022 puede ser una plataforma de despegue de cara a mediados de 2023. Además de su buen juego aéreo y su elasticidad bajo los tres palos, también se destacó en los penales tanto ante Japón en los octavos de final como frente a Brasil en los cuartos.

Consolidado en las convocatorias del Seleccionado desde 2019, ahora va por más y quiere ser el arquero de la segunda final consecutiva de los croatas, tras la derrota por 4-2 ante Francia en Rusia 2018, cuando el titular fue Danijel Subasic.

La charla de Modric que le sirvió de aprendizaje a Livakovic: "Irradias inseguridad"

Luego de haber sido el héroe en los penales frente al "Scratch", FIFA TV difundió un viejo video junto con el capitán en la intimidad, en un diálogo que marcó una bisagra para el guardavalla en su historia con el combinado nacional. En plena concentración en un hotel, el mediocampista de Real Madrid se acercó a conversar con él durante unos minutos, ambos sentados en un sillón.

Justamente, la grabación trascendió apenas dos días antes del cruce de los balcánicos con "La Scaloneta". Allí se observa al volante en su charla motivacional para el guardameta tras algunos errores puntuales suyos en el arco croata, con las críticas posteriores incluidas por parte de la prensa.

"En este momento, lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los respalda y que tienen apoyo", le dijo el ex Tottenham a su compatriota y compañero. Además, reconoció que "la situación del arquero es bastante específica, están solos". "No te estaría diciendo esto si no me preocupara por ti, pero no veo que progreses en el Seleccionado", se sinceró crudamente el ídolo.

Livakovic tuvo una charla con Modric que lo ayudó a mejorar en Croacia.

"¿Quizás es la presión que sientes tú? Quizás no... Es porque irradias inseguridad. Eso contagia al equipo, ¿entiendes? De eso estoy hablando", continuó Luka mientras lo miraba a la cara. "¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos", insistió el crack.

Por último, Modric le dijo a Livakovic: "¿Quién no se equivoca? Por favor, dime una persona. ¿Qué importa si tú...? No llegué hasta aquí siendo temeroso, sólo empeora las cosas". "Entiendo", se limitó a conestar su colega. "Mira, eres un gran arquero. ¿Lo sabes, verdad?", completó el ganador del Balón de Oro en 2018.

Los números de Livakovic en el Mundial de Qatar 2022

Cuándo juegan Argentina vs. Croacia en el Mundial de Qatar 2022

El equipo dirigido por Lionel Scaloni chocará en las semifinales con el conjunto de Slatko Dalic, el subcampeón vigente. El partido se jugará el martes 13 de diciembre de 2022 a las 16 horas de Argentina en el Estadio Lusail de Doha, el mismo en el que se disputará la gran final el domingo 18 del mismo mes. Del otro lado del cuadro estarán cara a cara Francia y el sorprendente Marruecos.

La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas en las plataformas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.