Qué fue de la vida de Götze: de arruinar a Argentina a que Messi lo siga en las redes

Qué fue de la vida de Mario Götze, que con Alemania le hizo el gol a la Selección Argentina en la final del Mundial 2014. La buena relación con Lionel Messi.

Mario Götze arruinó a la Selección Argentina en la final de Brasil 2014 con aquel gol en la prórroga que definió el título, aunque luego de ese día histórico desapareció del mapa para muchos amantes del fútbol. El delantero de Alemania, de 30 años, está prácticamente afuera del Mundial de Qatar 2022.

El atacante nunca llegó a instalarse en la elite de este deporte a nivel internacional y cayó muchísimo: desde que se fue de Bayern Munich en 2016 cayó en picada en su carrera. Actualmente, alterna en un conjunto menor de su país natal como Eintracht Frankfurt.

Qué fue de la vida de Götze, el que arruinó a Argentina en Brasil 2014

Nacido el 3 de junio de 1992 en Memmingen, este atacante de 1.76 m. y 75 kilos llegó a las inferiores de Borussia Dortmund en 2001 y debutó en la Bundesliga en ese mismo club en 2009, con apenas 17 años. Señalado desde el arranque como una de las mayores promesas de este deporte en aquel país, fue promovido por Jürgen Klopp al plantel profesional y en la temporada 2010-2011 se le otorgó el Premio Golden Boy al mejor jugador joven del año en Europa. Incluso, en 2010 debutó en el Seleccionado absoluto.

Más allá de la reiteradas lesiones sufridas, su buen nivel lo llegó al gigante Bayern Munich a cambio de 37 millones de euros en la campaña 2013-2014, justamente la última previa a la Copa del Mundo de Brasil. Si bien tuvo continuidad y partidos positivos, el gran momento de gloria lo protagonizó ante el conjunto de Alejandro Sabella el domingo 13 de julio de 2014 en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro. En el minuto 113 del encuentro, que había culminado 0-0 en el tiempo regular, anotó el único gol del encuentro que le dio a Alemania el cuarto Mundial de su historia.

Paradójicamente, a partir de ese momento su trayectoria entró en un declive inesperado que lo colocó de nuevo en el Dortmund a mediados de 2016. Si bien había sido resistido por muchos hinchas por haberse marchado al Bayern, algunos goles y el alto nivel hicieron que la relación volviera a ser cercana entre ambas partes.

Si bien no fue siempre titular, cuando alternaba rendía y fue una pieza importante hasta que pasó a PSV Eindhoven de Países Bajos en la 2020-2021. Sin embargo, en la ex Holanda no se sintió del todo cómodo, según sus propias palabras, por lo que retornó a Alemania a mediados de 2022, en ese caso al Frankfurt. Paralelamente, en la Selección Nacional no tuvo demasiada participación -apenas era considerado recambio- y su última presencia allí fue en 2017.

Qué fue de la vida de Gotze, el que arruinó a Argentina y tiene buena relación con Messi.

La buena relación entre Götze y Messi, que lo sigue en las redes

El delantero, que puede jugar como "9", de mediapunta o hasta de extremo, está casado con la modelo alemana Ann-Kathrin Brömmel. El 5 de junio de 2020 nació Rome, la única hija del matrimonio. Y su hermano menor, Felix, juega en Augsburgo. Patrocinado principalmente por Nike y Apple, todo indica que los años que le quedan de carrera los tendrá también en Europa.

En las redes sociales, el protagonista publica fotos y videos permanentemente junto con dos grandes amores, además de las imágenes con sus compañeros del Frankfurt. Los cumpleaños, las salidas familiares y los paseos son una constante en su vida, más allá del fútbol en sí.

Gotze con la Copa del Mundo que Alemania le ganó a Argentina en 2014.

Al margen de que Götze anotó el gol que más tristeza le generó a Messi en su trayectoria, lo cierto es que guarda una relación correcta con el capitán de la Selección Argentina. Es más: "Leo" lo sigue en Instagram y es muy recordada la foto que ambos se tomaron juntos en el Maracaná luego de la final de Brasil 2014.

Messi sigue a Gotze en Instagram.

Si bien no hay evidencias de que se hablen entre ellos, el hecho de que se sigan mutuamente en las redes demuestra que hay un buen vínculo a la distancia. Casi fuera del Mundial de Qatar 2022, Götze será una pesadilla eterna para cualquier futbolero argentino.