Qué fue de la vida de Anders Svensson, el autor del golazo amargó a la Selección de Bielsa en el Mundial 2002

Anders Svensson convirtió un golazo de tiro libre inolvidable para todos los argentinos ya que, lamentablemente, significó un golpe duro en el Mundial de Corea Japón 2002. Suecia se puso en ventaja ante el equipo comandado por Marcelo Bielsa y Argentina llegó a la igualdad con el grito de Hernán Crespo, pero no le alcanzó para avanzar a octavos de final. El futbolista que le convirtió el tanto a Pablo Cavallero todavía está ligado al mundo del deporte pero lo hace desde otro lugar.

El ex volante sueco es el que más partidos disputó en la historia de su Selección con 148 cotejos y también uno de los que más veces vistió la cinta de capitán. Su retiro oficial se dio once años después de aquel tanto marcado contra el elenco "Albiceleste" a los 59 minutos del encuentro. Svensson surgió en el IF Elfsborg de su país y tuvo un gran paso por la Premier League para lucir los colores del Southampton.

Qué es de la vida de Anders Svensson

Lejos de las canchas en donde brilló como futbolista y ganó varios títulos en el equipo sueco, Svensson se desempeña como comentarista deportivo. Aprovechando lo vivido dentro del verde césped, ahora el ex jugador observa y analiza los partidos desde un estudio de TV. Hasta se dio el lujo de criticar a otro gran referente de su país como Zlatan Ibrahimovic, a quien definió como 'idiota'.

"Puede ser muy simpático un minuto y al segundo siguiente se convierte en un completo idiota. A veces se comporta tan terriblemente mal con algunos jugadores que te preguntás qué es lo que ocurrió realmente", sostuvo Svensson sobre quien fue su compañero en algún momento de su último tiempo jugando para Suecia. Lamentablemente para él, no comentará sobre su Selección en el Mundial de Qatar 2022 ya que no clasificó.

Por otro lado, Svensson consiguió su propia academia de fútbol y, durante un largo tiempo, tuvo una de las canchitas que leva su nombre. Por otro lado, sostuvo que Lionel Messi es uno de los ídolos de su hijo: Edvins. Más allá de esta situación, lo más llamativo es que en 2020, Svensson fue una de las estrellas que participó del Bailando por un sueño sueco. Había sido tentado en varias ocasiones, pero finalmente lo hizo en 2020 y terminó en el tercer lugar.

Cuántos títulos ganó Anders Svensson en su carrera

Al margen de aquel resultado contra la Selección Argentina que significó la clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo de Corea Japón 2002, Svensson no llegó más lejos en aquel torneo. Senegal eliminó a Suecia venciéndolo por 2 a 1 con un gol en tiempo extra y el futbolista recién disputó otro Mundial cuatro años después. En Alemania 2006 llegaron a la misma instancia y cayeron 2 a 0 ante el local.

Los únicos trofeos que levantó el jugador nacido en Gotemburgo un 17 de julio de 1976 fueron con el Elfsborg. El denominado Allsvenskan es el título de liga en Suecia que obtuvo en dos ocasiones (2006 y 2012), sumó una Supercopa (2007) y una Copa Intertoto en 2008.