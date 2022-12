Messi va por la Copa del Mundo: "Vamos a dar el máximo en la final para intentar llevarla"

El capitán argentino mostró toda su felicidad tras llegar a la final del Mundial y dejó varios mensajes para la gente. Abrió el marcador en el 3 a 0 a Croacia.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni gustó y goleó por 3 a 0 a Croacia en la primera semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022 y jugará la final frente al ganador de Francia-Marruecos, el próximo domingo 18 de diciembre. Tras la victoria, el capitán y máximo referente Lionel Messi, autor de un gol y asistidor para el segundo de Julián Álvarez, mostró su alegría por lo conseguido y le envió un mensaje a argentinas y argentinos: "Vamos a dar el máximo en la final para intentar llevarla".

En diálogo con TyC Sports, el 10 de la Selección calificó a los momentos vividos con la gente, tanto en Qatar como en Argentina, como una "locura" y volvió a resaltar: "Les dijimos desde el principio que confien porque sabemos lo que este grupo puede dar. Argentina vuelve a estar en la final de una Copa del Mundo y hay que disfrutarlo". Y añadió: "Disfrutemos esto, es un logro extraordinario, todo lo que venimos haciendo. Es una alegría enorme para todo el país, es algo muy lindo que Argentina vuelva a jugar una final. Como en todo este Mundial, vamos a dar el máximo en la final para intentar llevarla pero mientras tanto disfrutemos esto que es grandísimo".

Más allá del gran momento que atraviesa el equipo, Messi sostuvo: "Puertas adentro sabíamos que podíamos hacer esto. No mentimos, sabíamos que no éramos los máximos candidatos pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Todo lo que hicimos lo ganamos por méritos propios, demostrando partido a partido, salimos de una muy difícil cuando empezamos mal". Y agregó: "Estábamos muy confiados, después el fútbol se puede dar o se pueden dar detalles que te cambian un partido pero el grupo tuvo en claro que iba a dejar todo en cada partido y que iba a luchar por el objetivo máximo".

A su vez, el capitán argentino señaló: "Me pasan muchas cosas por la cabeza, es muy emocionante ver todo esto. Como dijimos al principio, ver a esta gente, a la familia durante todo el Mundial fue algo increíble. Vamos por el último partido, que es lo que queríamos. Me acuerdo de mi familia, es lo máximo para mí, hemos pasado duras y muy buenas. Ahora nos toca vivir una espectacular. Hay que disfrutarlo con ellos y con toda esta gente que está en Argentina que debe ser una locura tambien".

"No sé si es mi mejor Mundial. Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, desde que llegamos. Más allá de que empezamos perdiendo, estábamos confiados de que este grupo lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos, este grupo es una locura. Y bueno, lo hicimos. Vamos a jugar una final más, a disfrutar de todo esto", pidió.

Messi, en conferencia: "Me siento feliz"

Tras sus palabras en zona mixta, el capitán Messi habló en conferencia de prensa y volvió a remarcar que está disfrutando de cada momento que le toca vivir con la Albiceleste. "Me siento bien, me siento fuerte para afrontar cada partido. El anterior jugamos un alargue nada fácil, hoy llegábamos cansados pero el grupo sacó fuerzas de donde no tiene para dar un plus más. Hicimos un partido muy serio, lo preparamos muy bien, sabíamos que iban a tener la pelota y que teniamos que correr", expresó. Y añadió: "En lo personal, me siento feliz. Estoy disfrutando muchisimo y por suerte puedo ayudar al grupo a que las cosas salgan".

"Este grupo, más allá de la fortaleza, es muy inteligente. Sabe leer los momentos del partido, igual que Scaloni. Sabe sufrir cuando tiene que sufrir, sabe cuándo tener la pelota, cuándo replegarse. Tiene un cuerpo técnico que es muy bueno y no deja nada al azar, cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa. En ningún momento estamos perdidos. Sabíamos que el partido iba a ser de esta manera, por eso no nos desesperamos. Sabíamos también que son desordenados y dejan espacios".

"El primer partido fue muy duro para nosotros, veníamos invictos y empezar un partido perdiendo con un rival que nadie creía uqe podíamos perder fue durísimo. Este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es, sacó partido a partido adelante. Es difícil lo que hicimos, fueron todas finales y es un desgaste muy grande. Éramos conscientes de que si no ganábamos, nos quedábamos afuera. Puertas adentro estábamos muy confiados, por lo que somos como grupo y equipo. El primero partido lo perdimos por detalles y nos ayudó a crecer mucho":