Lionel Messi: "Hoy arranca otro Mundial para nosotros"

El astro argentino negó estar lesionado y sostuvo que ahora enfrentarán todas finales. "No podemos fallar", dijo.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, señaló que tras el triunfo frente a México al equipo de Lionel Scaloni le quedan "todas finales". El astro rosarino negó estar lesionado y sostuvo que desde ahora "arranca otro mundial para la Argentina".

"El primer tiempo lo jugamos como teníamos que hacerlo, con mucha intensidad y el segundo tiempo nos soltamos. Había que ganar para acomodarnos", dijo Messi en una entrevista tras el partido.

Con referencia al partido de Arabia Saudita, Messi sostuvo: "Nos costó mucho, el primer partido nos costó acomodarnos. Es normal, hay mucho condicionante, como los chicos que recién juegan un mundial, el horario. Fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder el partido, sabíamos que hoy arrancaba otro mundial para nosotros".

Messi negó estar lesionado aunque aclaró que se dobló un tobillo en el último minuto del partido contra Arabia. "No sé por qué se dijo que estaba lesionado. Se habló del tobillo y del tobillo no tenía nada. En el último minuto del primer partido me lo doblé pero estaba bien".

Con respecto al partido contra Polonia, el diez le pidió a la gente que los apoye para lo que queda. "Le digo a la gente que confíe, tenemos todas finales, no podemos errar", cerró.

Con dos golazos, la Selección le ganó a México y sigue soñando

La Selección Argentina derrotó a México 2-0 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 en un duelo trascendental para acomodarse de cara al último encuentro de la zona. Los goles los hicieron Lionel Messi de afuera del área y Enzo Fernández cuando el equipo argentino no encontraba el camino para llegar con peligro. Este duelo se convirtió en una final para la "Albiceleste", teniendo en cuenta que necesitaba los tres puntos si o si y no podía perder ante los "Aztecas".

El elenco nacional tenía que conseguir una victoria contundente para seguir soñando en la Copa del Mundo y lo logró. La "Pulga" y Enzo aparecieron en dos momentos justos para romper con la defensa del elenco "Tri" y convirtieron dos golazos impresionantes. El encuentro ante Polonia, del próximo miércoles 30 de noviembre a las 16:00, será fundamental para meterse en los octavos de final y la "Scaloneta" demostró carácter en el instante justo para afrontar lo que se viene.