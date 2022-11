Lionel Messi rompió el silencio y habló de imagen del tobillo

Lionel Messi habló en la previa del partido de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi rompió el silencio en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. El 10 de la "Albiceleste" palpitó lo que será el duelo inicial y no dejó dudas con respecto a su participación. El mejor del mundo se refirió a cómo está su tobillo para lo que será el cotejo.

"Me siento muy bien físicamente. La verdad que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico, no tengo ningún problema. Escuché que dijeron que no entrené, pero fue por un golpe así que nada raro", sostuvo Lionel en un principio acerca del día que no entrenó a la par de sus compañeros de la "Scaloneta".

Noticia en desarrollo...