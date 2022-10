Las mascotas de todos los Mundiales de fútbol de la historia

Las fotos de las mascotas de todos los Mundiales de fútbol mayor a lo largo de la historia. Desde la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 hasta la de Qatar 2022, inclusive.

A punto de iniciarse el Mundial de Qatar 2022, la mascota llamó la atención y llevó a muchos a recordar otras imágenes de estos personajes tan simpáticos que suelen aportar el color y la diversión en las previas de cada Copa del Mundo. El repaso a lo largo de la historia lleva a encontrar cuestiones de todo tipo: desde las comidas típicas del lugar que alberga el torneo hasta animales y hasta incluso otros productos como juguetes y peluches.

Si bien desde la primera competencia en Uruguay 1930 hubo mascotas vinculadas a cada certamen, se oficializaron a partir de la edición de Inglaterra 1966. De esta manera, hubo 15 mascotas hasta la de Qatar 2022, inclusive.

Las mascotas de los Mundiales de fútbol en la historia

Inglaterra 1966: World Cup Willie (Copa del Mundo Willie)

La mascota del Mundial de Inglaterra 1966.

Se trató de un león antropomórfico futbolista, un animal símbolo del país, con una camiseta con la bandera del Reino Unido. Fue creado por el ilustrador infantil Reg Hoye y después tuvo su propio cómic. Resultó un éxito en el público a nivel marketing y se vendieron cientos de miles de productos oficiales al respecto.

México 1970: Juanito

La mascota del Mundial de México 1970.

Para representar el juego limpio, desde la organización decidieron exhibir a un niño de once años amante del fútbol. Llevaba el tradicional sombrero de charro, típico del país, con la casaca nacional puesta, un short blanco y una pelota debajo del pie derecho. Al haber sido la primera Copa del Mundo en colores, desde el marketing fue un éxito también.

Alemania Occidental 1974: Tip y Tap

La mascota del Mundial de Alemania Occidental 1974.

Tal vez fue la mascota más política. En medio de un país dividido entre la Alemania Occidental y la Oriental, los hermanos Tip y Tap abrazados simbolizaban la unión entre ambas, en un claro pedido para que se terminaran aquellas diferencias.

Sus nombres eran como consecuencia de TipTop, un juego que los nenes disputaban antes de los partidos de fútbol para elegir los equipos. Sus camisetas dicen WM (iniciales de Copa del Mundo en alemán) y 74, por el año del Mundial.

Argentina 1978: Gauchito Mundialito

La mascota del Mundial de Argentina 1978.

Era un chico de La Pampa, creado por el dibujante nacional Néstor Córdoba. Estaba vestido con la usual indumentaria de los gauchos: el sombrero, el pañuelo en el cuello y el látigo, además de las medias "albicelestes" y una pelota. No obstante, también tuvo sus críticas por la similitud con Juanito.

España 1982: Naranjito

La mascota del Mundial de España 1982.

La primera vez para una fruta como mascota. Creada por José María Martín y María Dolores Salto, quisieron mostrarle al mundo un alimento habitual de ese país europeo. Resistida al principio por haber sido "extraña", su popularidad creció tanto sobre el final que hasta llegó a tener su propio show en la televisión.

México 1986: Pique

La mascota del Mundial de México 1986.

Cuatro ediciones después de la primera con el país azteca como anfitrión, siguieron la tendencia de España y colocaron a una verdura como símbolo de la máxima cita. Vestido también con el sombrero habitual de los mariachis, además usaba bigotes, una camiseta roja y unos zapatos gigantes. Representaba la picardía del fútbol local. Su creador, Isidro Cuadra, lo caracterizó públicamente y asistió a los estadios para todos los partidos del "Tricolor".

Italia 1990: Ciao (Hola)

La mascota del Mundial de Italia 1990.

Quizás fue el más raro de todos los tiempos. Directamente no había animales, comidas ni nada representativo más que los cubos con los colores de la bandera nacional. Llevaba un balón en la cabeza y su nombre era en alusión al saludo clásico de los italianos.

Estados Unidos 1994: Striker (Delantero)

La mascota del Mundial de Estados Unidos 1994.

La especie más popular del planeta no podía no ser parte de la primera Copa del Mundo en una de las grandes potencias. El perro conectó inmediatamente con el público en general, más allá de que no "pegó" tanto en el país local porque el fútbol no tiene tantos fanáticos allí. Fue diseñado por el estudio Warner Bros con la intención de ser feliz y divertido, en contraposición a su antecesor Ciao. En una posición "canchera", llevaba los colores estadounidenses y pisaba la pelota.

Francia 1998: Footix

La mascota del Mundial de Francia 1998.

El gallo es el animal más tradicional de uno de los países más importantes del Viejo Continente. Este particular personaje nació de un concurso entre los principales diseñadores locales y el ganador fue el dibujo de Fabrice Pialot. Su nombre fue elegido por el público y proviene de ‘Foot’, en relación al fútbol, e ‘ix’ por Ásterix el Galo, otra caricatura famosa francesa.

Corea del Sur y Japón 2022 - Los Spheriks: Ato, Kaz y Nik

La mascota del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002.

Por primera vez fueron tres los personajes escogidos. Eran los Spheriks, una raza extraterrestre que jugaba al Atmoball, un deporte parecido al fútbol. Ato, el amarillo, es el entrenador. En tanto Kaz, el violeta, y Nik (el celeste) son los jugadores. Los nombres fueron escogidos en línea por el público y los personajes tuvieron su propia serie de televisión para promocionar el torneo.

Alemania 2006: Goleo VI y Pille

La mascota del Mundial de Alemania 2006.

Al igual que en Inglaterra 1966, el elegido fue un león. Su denominación proviene de la palabra gol y el 6 en números romanos se debió al año (06). Con la camiseta titular local puesta y 06 incluido, era bastante alto y simpático. Cayó muy bien en el público ya de movida. En la mano derecha llevaba una pelota hablante llamada Pille. El disfraz fue diseñado por la compañía Jim Henson, la misma que creó a los Muppets.

Sudáfrica 2010: Zakumi

La mascota del Mundial de Sudáfrica 2010.

Se trató de un simpático leopardo amarillo y verde, que distinguien a la camiseta titular del país anfitrión. Con el nombre del organizador y el número incluidos en una remera blanca, sostenía un balón en su mano derecha. Su nombre provenía de ‘Za’, el código estándar del país, y de ‘Kumi’, que significa ’10’ en varios idiomas africanos, por el año del torneo. Su cumpleaños fue el 16 de junio, que es el día de la juventud en Sudáfrica, pero también la fecha del partido de los locales ante Uruguay en la fase de Grupos.

Brasil 2014: Fuleco

La mascota del Mundial de Brasil 2014.

Con muchos colores incluidos, bien al estilo del país organizador, se trató de un alegre armadillo de tres anillos: un animal nativo brasileño y categorizado como una especie en peligro de extinción. Su identidad, escogida por más de 1,7 millones de hinchas, es la unión de las palabras portuguesas ‘futebol’ y ‘ecologia’.

Fue el primero en la historia con un mensaje a favor del medioambiente, un tema que había empezado a estar en el centro de la escena a nivel global en aquella época. También resultó la mascota debutante en las redes sociales, donde contestaba en inglés y en portugués.

Rusia 2018: Zabivaka

La mascota del Mundial de Rusia 2018.

Un lobo simpático que se llevó la aprobación de la mayoría de los futboleros rápidamente. Su creadora fue Ekaterina Bocharova, una estudiante de diseño local. Irónicamente, explicaba que los curiosos anteojos no eran de esquí sino los clásicos de los ciclistas, porque él era tan rápido que necesitaba "proteger sus ojos”. Elegido por más de un millón de usuarios, la denominación provenía de las palabras rusas забивать (hacer un gol) y собака (perro).

Qatar 2022: La'eeb (Jugador habilidoso)

Muchos se rieron de este particular personaje y en la Argentina lo vincularon con el famoso "fantasma de la B". Está basado en el ‘kufiyya’, el tradicional turbante que visten los locales. Incluso, flota y tiene una forma fantasmagórica, que hasta puede transformarse en el logo del evento. Fue presentado en el sorteo, junto a más personajes de las anteriores ediciones.

