La historia de David Priestley, el psicólogo del Dibu Martínez

Quién es el psicólogo David Priestley, que acompaña a Emiliano "Dibu" Martínez desde que atajaba en el Arsenal de Inglaterra y es fundamental en su vida.

Emiliano Martínez nombró en varias ocasiones a su psicólogo, ya que es una parte fundamental en su carrera. El "Dibu" le agradeció luego del encuentro contra México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y también lo recordó una vez que terminó la tanda de penales contra Países Bajos, en donde la Selección avanzó y se metió en las semifinales del torneo. Se trata de David Priestley, que lo conoce desde su etapa en el Arsenal de la Premier League de Inglaterra y lo acompaña hasta hoy.

El guardametas de la "Albiceleste" cuenta con el especialista que trabaja junto a él desde hace mucho tiempo y lo ayudó a lo largo de los años. "El técnico (por Van Gaal) dijo que tenían ventaja en los penales, lo vi, le saqué captura, lo guardé en mi celular y se lo mostré a Martín (Tocalli), a mi psicólogo y dije: 'Prendió la dinamita'", sentenció el hombre del club inglés una vez que terminó el tremendo partido ante los europeos e hizo aún más fuerte el trabajo del profesional que lo ayuda. No hay dudas que es más que importante para él, como también para otros deportistas.

Priestley se desempeñó durante muchos años como terapeuta en el Departamento de Psicología y Desarrollo Personal de los planteles masculinos y femeninos de la institución londinense. En ese momento, Martínez arribó allí, lo conoció y se convirtió en una pieza clave en su vida. Tanto el "Dibu" como otros jugadores, y hasta un DT histórico como Arsene Wenger, pasaron por sus consejos para mejorar en lo suyo y lo lograron. Cabe destacar, que dicho psicólogo agregó en su propio perfil de LinkedIn que trabaja con el hombre que defiende los tres palos.

"Sufrí mucho en estos días. No pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo porque que me pateen dos veces y me hagan dos goles es difícil de tragar. Sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más", fueron las palabras de Emiliano Martínez una vez que terminó el cruce entre la "Scaloneta" y México en la primera fase. Quedó demostrado una vez más que fue de gran ayuda para el arquero nacido en Mar del Plata, que se lució en los duelos siguientes para que los dirigidos por Lionel Scaloni avancen en el certamen.

La arenga de Dibu Martínez previo a Argentina - Países Bajos

En la habitual formación un futbolista detrás de otro justo antes de salir al campo de juego, el marplatense tomó la palabra y le gritó a sus compañeros en referencia a la multitud de hinchas albicelestes en las tribunas: “¡Miren afuera, muchachos, miren afuera eh! Van a estar cagados estos, eh. Todo el partido". Como si fuese poco, se diferenció del rival y agregó: "¡Nosotros siempre hablamos adentro de la cancha, eh! ¡Nunca afuera, siempre adentro!”.

Además, apenas dejó de hablar Martínez se sumó Rodrigo De Paul a la motivación para el resto de los futbolistas titulares de "La Scaloneta". "¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vamos, dale!", agregó el mediocampista de 28 años.