Héctor Herrera: la historia del jugador "más feo" que se operó y jugará el Mundial para México

Héctor Herrera es un futbolista mexicano que fue elegido como el más feo del mundo, tiempo después se operó y representará a su Selección en el Mundial de Qatar 2022 en donde enfrentará a Argentina.

Héctor Herrera es uno de los futbolistas que enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 con México y lo eligieron tiempo atrás como uno de los más feos. Esto derivó en que se opere y hoy se perfila para ser uno de los pilares fundamentales del elenco "Tricolor" para el certamen. El hombre de 32 años se desempeña como volante en el Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos y tiene una interesante carrera.

Si bien la belleza en el fútbol no es un factor que sea prioridad ni mucho menos dentro del mismo deporte, en este caso el mediocampista sí se vio afectado por algo relacionado a esto. En las últimas dos citas mundialistas que tuvo el conjunto "Azteca", el jugador no la pasó nada bien y, casualmente, no tuvo nada que ver con lo futbolístico. Esto lo marcó, su vida dio un tremendo giro de cara al futuro y ahora se prepara de otra manera para la Copa del Mundo venidera.

Tanto en el Mundial de Brasil 2014 como en el de Rusia 2018, Héctor Herrera estuvo entre los más feos de dichos torneos y esto llevó a que se realice una cirugía en su rostro. Tanto en sus orejas como en su nariz, se notaron las diferencias días después de la intervención quirúrgica por la que pasó. El mismo volante aclaró en un comunicado los motivos: "Con la finalidad de respirar con mayor facilidad para mejorar mi rendimiento deportivo, me realicé una rinoplastia funcional; además de una otoplastia".

El futbolista surgido del Pachuca de México disputó tres temporadas con la camiseta de dicha institución y arribó al Porto de Portugal en junio del 2013, en donde ganó tres títulos. Luego de su participación en el elenco luso llegó al Atlético de Madrid de España y levantó el trofeo de la Liga en 2021. Actualmente, el hábil mediocampista de la Major League Soccer acumula más de 400 partidos entre su equipo y su Selección.

Los títulos que ganó Héctor Herrera con México

Desde su debut con la "Tricolor" en 2012, Herrera gritó campeón en tres oportunidades con su Seleccionado. El primero de ellos se dio con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y los dos siguientes fueron la Copa de Oro de la CONCACAF en 2015 y la Copa de la misma confederación, que se disputó por única vez en el mismo año.

