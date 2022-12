Francia vs. Polonia por el Mundial Qatar 2022: hora, TV en vivo, streaming y formaciones

Francia y Polonia se enfrentan por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Todo lo que hay que saber para verlo: hora, TV en vivo, streaming y formaciones.

La Selección de Francia se mide con la Selección de Polonia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 por un lugar en cuartos. Si el encuentro culmina empatado en los 90 minutos habrá una prórroga de 30, con dos tiempos de 15. Si aún persistiera la igualdad, definirán el boleto a la próxima instancia a través de la tanda de los penales.

Francia, primero del Grupo D y actual campeón del mundo, y Polonia, segundo del Grupo C, juegan a las 12 horas de Argentina en el Estadio Al Thumama. El partido se podrá ver en vivo a través de la la transmisión de las señales de TyC Sports y DirecTV.

Las formaciones de Francia vs. Polonia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Polonia: Wojciech Szcezsny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash; Przemysaw Frankowski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski; Karol Widerski; Robert Lewandowski. DT: Czesaw Michniewicz.

En los primeros 30 minutos, el campeón vigente dominó y tuvo situaciones como para abrir el marcador, pero chocó con la defensa adversaria y no pudo. Con el correr de los minutos, los polacos emparejaron el desarrollo y hasta tuvieron chances para anotar, pero sobre el cierre del primer tiempo llegó un gran pase de Mbappé para la definición de Giroud y el 1-0 antes del descanso.

Francia y Polonia protagonizan uno de los octavos del Mundial.

El camino de Francia en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022

Francia se clasificó como líder del Grupo D, con dos victorias (4-1 ante Australia y 2-1 con Dinamarca) y una sorpresiva derrota con suplentes (1-0 ante Túnez).

El camino de Polonia en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022

Polonia clasificó como escolta en el Grupo C, con cuatro puntos (0-0 vs. México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 0-2 con Argentina).

