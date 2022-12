Enzo Fernández: "No tiene precio ganar un Mundial con mi país"

El mediocampista celebró el triunfo de la Selección Argentina, que se definió por penales.

El mediocampista Enzo Fernández aseguró que "no tiene precio" haber obtenido la Copa del Mundo en Qatar luego del triunfo por penales ante Francia por 4-2, tras el empate 3-3 en tiempo suplementario. "No tiene precio ganar un Mundial con mi país, no voy a olvidar nunca más en mi vida este momento, porque además estoy con toda mi familia", dijo Fernández en declaraciones a TyC Sports.

"Se lo dedico a mi familia, que están en la tribuna. Hicieron un gran viaje. Y también se lo dedico al grupo de jugadores", cerró el ex River Plate. Enzo Fernández fue titular y con 21 años ganó su primera Copa del Mundo.

La jugada del penal a Ángel Di María que terminó en gol de Lionel Messi

La Selección Argentina se puso en ventaja ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 gracias al penal de Lionel Messi, y la acción previa a la infracción arrancó con una gran jugada que incluyó la astucia de Ángel Di María.

El seleccionado argentino comenzó a pura furia el partido ante los franceses, presionando bien arriba y tratando de desbordar por los costados, con "Fideo" por izquierda y Nahuel Molina por el sector derecho. Con buena circulación del balón, el equipo dirigido por Lionel Scaloni armó una buena jugada con desmarques que terminó en la izquierda con el penal.

Con información de Télam