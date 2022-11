El DT del Mundial que dejó afuera a un campeón del mundo por la astrología: "Era de escorpio"

Un famoso entrenador dejó afuera de un Mundial a un crack sólo por tomar decisiones en base a la astrología. Uno de ellos es amigo de Riquelme.

La Copa del Mundo de la FIFA tiene miles de historias particulares en las que técnicos y jugadores son más que protagonistas. En este caso, el francés Raymond Domenech no le escapa a la estadística por su particular modalidad para elegir futbolistas tal como lo hizo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en donde la astrología le ganó a lo futbolístico. Lo ocurrido en el Mundial disputado en el país europeo quedó marcado porque no incluyó a un crack en la nómina por el simple hecho de su signo.

Los galos fueron campeones en 1998 con jóvenes figuras dentro del plantel que se perfilaban para tener un enorme futuro. No hay dudas sobre que muchos lo tuvieron, pero hubo uno que perdió la posibilidad de conseguir ese logro ocho años más tarde. Domenech tomó la decisión de no incluir al crack en la lista porque no lo consideraba bueno para el grupo a raíz de lo que marcaba el zodíaco, como también dejó de lado cualquier tipo de estrategia para armar las formaciones de acuerdo al poder de los astros.

El jugador en cuestión es Robert Pires que era una de las estrellas del Viejo Continente y que, para muchos, era un nombre fijo para repetir presencia en 2006. Sin embargo, el exatacante del Arsenal de Inglaterra no fue considerado de esta manera por el entrenador, que lo "limpió" injustamente por confiar ciegamente en la astrología. En una entrevista televisiva de 2005, Raymond Domenech había sostenido que "los escorpio no son buenos para el grupo. Se matan entre ellos" y agregó que tanto cáncer como libra son "poco beneficiosos para el grupo".

Por supuesto que el estratega fue el principal apuntado por los medios franceses y de todo el mundo por lo que determinó. La historia es conocida por lo que sucedió en Alemania, pero después de 2010 su ciclo terminó por hacer un flojo certamen. Por otro lado, Pires añadió: "Yo estoy enfadado con él porque nunca habló conmigo cara a cara. Fue un cagón, no tiene personalidad. Yo nunca me fui de la selección, él me echó. Él cree que los Escorpio no son buenos para la selección. Dice que no son buenas personas y no pueden convivir con los demás, pero creo que conmigo se ha equivocado mucho".

Francia llegó a Sudáfrica para tomarse revancha de lo que pasó cuatro años antes, pero rápidamente le dijo adiós luego de clasificar con un gol polémico de Thierry Henry en las Eliminatorias. "Les Blues" compartieron el Grupo A del torneo con los locales, Uruguay y México y culminaron en el último puesto con sólo un punto. El empate sin goles ante la "Celeste" en el primer partido y las dos derrotas posteriores marcaron el final de una era que se extendió desde 2004 hasta 2010 y en la que no hubo logros importantes.

Raymon Domenech, el hombre que confió en la astrología a la hora de convocar jugadores para el Mundial

El ciclo de Raymond Domenech en Francia, dominado por la astrología

Los astros no ayudaron al estratega francés en ningún momento de los seis años que estuvo al frente del equipo. Domenech asumió en el elenco galo tras la floja presentación en la Eurocopa disputada en Portugal durante el año 2004 y su arribo significaba un cambio de aire importante para lo que se vendría. Dos años después llegó el momento de convocar a los futbolistas para el Mundial de Alemania y, no sólo dejó a Robert Pires de lado por ser de escorpio, sino también a Ludovic Giuly -de cáncer- y relegó a David Trezeguet -de libra- al banco de suplentes. En los dos últimos casos, los consideraba "poco beneficiosos" para el grupo y la Selección terminó en el segundo puesto.

En el torneo continental que se desarrolló en 2008 en Países Bajos, los franceses no llegaron ni siquiera a los cuartos de final y lo ocurrido en Sudáfrica fue determinante para su futuro. Luego de casi 10 años de no dirigir, Raymond Domenech volvió a calzarse el buzo de DT y llegó al Nantes de la Ligue 1 en la temporada 2010/2011. Los resultados son los que mandan y tras ocho partidos sin ganar (cuatro derrotas y cuatro empates), dejó el cargo luego de seis semanas al frente del plantel.