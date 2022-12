Dura noticia para Brasil: se queda sin dos figuras para el resto del Mundial de Qatar

Gabriel Jesús y Alex Telles, dos cracks de Brasil, se perderán el resto del Mundial de Qatar 2022 por una lesión sufrida en el encuentro ante Camerún.

Los futbolistas brasileños Gabriel Jesús y Alex Telles se perderán el resto del Mundial de Qatar 2022 por distintas lesiones. Los dos se retiraron lesionados en el encuentro que la "Verdeamarela" perdió ante Camerún por 1 a 0 en el cierre de la fase de grupos del torneo y, en ese momento, la imagen en ambos casos era preocupante. Horas después se confirmó que no podrán estar desde octavos en adelante, lo cual es otro golpe duro para el elenco sudamericano que dirige Tite.

Para colmo, el próximo lunes 5 de diciembre se medirán ante Corea del Sur por los octavos de final de la Copa del Mundo y buscarán un lugar en los cuartos. En caso de avanzar de ronda se verán las caras con el ganador del cruce entre Japón y Croacia en otro de los duelos interesantes de eliminación directa. Las cuatro selecciones están dentro del cuadro de Argentina, por lo que existe la posibilidad de cruzarse en semifinales. Pero Brasil, en caso de llegar, no contaría con dos jugadores que se sumaron a la enfermería.

Por parte del delantero que se desempeña en el Arsenal de Inglaterra sufrió una lesión muscular, por la que tendrá al menos un mes de recuperación. Cabe destacar, que llegó al certamen con varias molestias y no estaba al 100% para jugarlo. Sin embargo, el DT confió en él y lo utilizó para enfrentar a los africanos, pero no tuvo un gran partido. Para colmo, su dolencia lo marginó del cotejo y de todo lo que se viene. El ex hombre del Palmeiras y el Manchester City estará inactivo por varias semanas y, ni siquiera, llegaría a una hipotética final.

Telles, por otro lado, tiene algo más grave y su problema físico puede derivar en una intervención quirúrgica en su rodilla. Su imagen llorando en pleno campo de juego por lo sucedido lo decía todo, y es que no es el único que está comprometido a nivel físico en el plantel y preocupa al entrenador. Estos se agregan a lo que le sucedió a Alex Sandro, quien se desempeña como lateral izquierdo y habitualmente es titular, además de Neymar Jr., quien todavía no se recuperó de lo que le pasó en su tobillo, y Danilo, aunque su molestia muscular es leve.

El comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol

"Los jugadores Alex Telles y Gabriel Jesús se sometieron a pruebas en la mañana del sábado acompañados por el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar y una resonancia magnética en sus rodillas derechas confirmó el alcance de las lesiones y la imposibilidad de recuperación a tiempo para participar en la Copa del Mundo", aseguró la CBF en un comunicado.