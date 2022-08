Diego Maradona en el Mundial: cuántos partidos jugó y cómo le fue en la historia

El recuerdo de cómo le fue a Diego Maradona en los Mundiales de fútbol con la Selección Argentina. De la gloria absoluta al "me cortaron las piernas" que significó una triste despedida.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y, a modo de previa, vale la pena repasar cómo les fue a algunos cracks del fútbol del pasado en este tipo de torneos a nivel mayores. Entre ellos se encuentra, nada más ni nada menos, que Diego Armando Maradona con la Selección Argentina.

El primer recuerdo del "Diez" en una Copa del Mundo tiene un sabor amargo: César Luis Menotti lo dejó afuera de la edición de Argentina 1978, cuando el astro apenas tenía 17 años. Si bien ya brillaba en la Primera División de Argentinos Juniors, donde había debutado en octubre de 1976, el entrenador no hizo caso al reclamo popular y consideró que el genio de Villa Fiorito todavía no estaba preparado para disputar un certamen de semejante magnitud. Al final, el equipo se quedó con el trofeo en casa.

Un año más tarde llegó la gran alegría inicial con el título sub 20 en Japón 1979 con el mismo técnico, competencia en la que fue la gran figura. Sin embargo, el gran desafío de su trayectoria tuvo que esperar cuatro temporadas más: otra vez con "El Flaco", fue convocado para el Mundial de España 1982 con 21 años.

Cómo le fue a Maradona en los Mundiales

Mundial de España 1982: expulsión y decepción

"La Albiceleste" tuvo en aquel torneo un plantel de excepción. Con la base que había sido campeona en 1978, el sueño de Menotti era explotar la dupla de Maradona con Mario Kempes. Sin embargo, las cosas no salieron dentro de la cancha y fue eliminación a manos de Brasil en la segunda fase, con una categórica derrota por 3-1 que culminó con la roja de "Pelusa" por el violento planchazo a Joao Batista. Fue su única expulsión en una Copa del Mundo. Maradona se fue del Mundial de España 1982 con los dos goles a Hungría en la primera ronda y con la sensación de que pudo haber hecho mucho más.

La expulsión de un joven Maradona en Argentina vs. Brasil en el Mundial 1982.

Mundial de México 1986: la gloria y la consagración histórica

La actuación del crack en aquel torneo fue la mejor de un futbolista en toda la historia de los Mundiales. Goles, asistencias, gambetas, entrega, liderazgo, talento puro, apariciones fulgurantes en los momentos claves y el título luego del 3-2 a Alemania Federal en la final en un Estadio Azteca colmado por más de 114 mil espectadores.

"El Pibe de Oro" fue elegido por la organización como el mejor jugador del certamen y quedó como el segundo máximo artillero, con cinco tantos: uno a Italia en la fase inicial, dos a Inglaterra en los cuartos de final y dos a Bélgica en la semifinal. Además, le dio la asistencia a Jorge Burruchaga para el tercer tanto ante los teutones en el encuentro decisivo. "El gol del siglo" y el de "La mano de Dios" a los ingleses en el mismo cotejo quedarán para siempre en el recuerdo de los fanáticos de este deporte.

Mundial de Italia 1990: el tobillo hinchado, el pase a Caniggia contra Brasil, insultos durante el himno y el llanto final

El astro no llegó en buenas condiciones físicas. Con el tobillo izquierdo muy inflamado, "como una pelotita de tenis" como él mismo lo definió, el 10 decidió afrontar igualmente este campeonato. "Yo me clavaba la aguja ahí para infiltrarme, aunque los médicos me decían que no. La aguja ya casi no entraba de lo hinchado que estaba, pero yo quería jugar", contó varias veces el exfutbolista fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Aunque no pudo anotar, Maradona dejó su sello con una jugada individual extraordinaria y la asistencia a Claudio Caniggia para eliminar a Brasil por 1-0 en los octavos de final. Ya en los cuartos ante Yugoslavia falló su penal en la definición, pero la gran noche de Sergio Goycochea le permitió al Seleccionado avanazar a las semifinales contra el local.

En la antesala a las semis, el capitán se mostró molesto por una bandera argentina rota en las afueras del hotel de la concentración, aunque luego se supo que aquello fue una idea del DT Carlos Bilardo para motivar a sus dirigidos. "Estoy enojado porque rompieron mi bandera, eso no se hace", bramó Diego pocas horas antes del compromiso.

Ya en la cancha, se tomó revancha: con "Goyco" como héroe nuevamente, el atacante anotó su tanto en la tanda desde los doce pasos y luego dijo: "A Italia la eliminé yo, porque fui el último en patear". En la final contra Alemania Federal, Argentina cayó por 1-0 sobre la hora con el gol de penal de Andreas Brehme. Muy dolido por la polémica sanción y por la caída en el cierre del juego, Maradona se puso a llorar mientras recibía la medalla del segundo puesto. Más tarde, reconoció: "Estoy muy triste porque este fue seguramente mi último Mundial". No obstante, hubo otro capítulo en esta historia de amores y odios.

Mundial de Estados Unidos 1994: de figura al hstórico "me cortaron las piernas" para el adiós

Si bien el crack había estado alrededor de tres años sin jugar en la Selección Argentina, hizo un esfuerzo enorme desde lo físico para volver a calzarse dicha camiseta para el repechaje ante Australia. Los fuertes entrenamientos de Maradona con el preparador físico Fernando Signorini aún hoy son virales en las redes sociales. El conjunto de Alfio "El Coco" Basile la pasó muy mal en las Eliminatorias y debió afrontar la repesca frente a los oceánicos, en la que al final se impuso para clasificar a la Copa del Mundo.

Con la delegación ya instalada en Norteamérica, el debut fue aplastante: "Pelusa" fue una de las figuras, con un gol, para arrollar por 4-0 a Grecia. Luego le brindó una asistencia a Caniggia para el 2-1 a Nigeria. Sin embargo, tras aquel partido llegó lo impensado: una enfermera entró a la cancha a retirar a Diego para llevárselo al control antidoping, algo que jamás se repitió en la historia de este deporte.

El resultado dio positivo por cinco sustancias con efectos estimulantes: efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina y metaefedrina. Ello determinó la sanción de 15 meses para el argentino, que directamente tuvo que abandonar todo tipo de contacto con sus compañeros en el país. Para colmo, el equipo se derrumbó: cayó 2-0 ante Bulgaria en el cierre de la fase de grupos y 3-2 contra Rumania para ser eliminado en los octavos.

La icónica imagen de Maradona con la enfermera para luego dar positivo en el control antidoping en el Mundial de Estados Unidos 94.

En una entrevista televisiva con el periodista Adrián Paenza, "El Diez" pronunció varias frases memorables para graficar a la perfección lo que significó su despedida con estos colores: "No quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas. A mí, a mi familia, a los que están al lado mío... Ahora nos sacaron la ilusión. Y creo que me sacaron del fútbol definitivamente. Tengo los brazos caídos, el alma destrozada. Quiero que les quede claro a todos los argentinos que no corrí por la droga, corrí por la camiseta".

"Me preparé como nunca para este Mundial. Hablan de efedrina, pero yo después del partido corrí diez kilómetros, tengo testigos. Esto me duele mucho porque me cortan las piernas, me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir", profundizó en ese entonces.

"El día que me drogué fui y le dije a la jueza: ´¿Qué hay que pagar?´. Pero ahora no lo entiendo porque no tienen argumentos. Yo creí que la Justicia iba a ser buena, pero conmigo se equivocaron", se quejó el ídolo, muy dolido. Y remató: "Yo no sé por qué apareció la sustancia. Quizás fue por un descuido nuestro, pero no es como lo que están diciendo. Juro por mis hijas que no me drogué para jugar, porque si yo me entreno como me entrené no necesito nada para jugar. Estaba enterito, estoy enterito".