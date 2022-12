De Paul: "Amo a todos los argentinos, los dejamos en al cima del Mundo"

Lo aseguró el mediocampista luego del triunfo de Argentina 4 a 2 en la definición por penales ante Francia. Afirmó que "nacimos para sufrir, vamos a sufrir siempre, pero vale la pena".

El mediocampista Rodrigo De Paul aseguró hoy que "somos justos ganadores", tras el triunfo de Argentina 4 a 2 en la definición por penales ante Francia. El seleccionado albiceleste se consagró con el título de campeón del Mundo en Qatar por tercera vez en su historia.

"Nacimos para sufrir, vamos a sufrir siempre, pero vale la pena. No me lo olvido más de este día", indicó De Paul, tras la finalización del partido en el que Argentina se coronó campeón del Mundo.



El volante añadió que "hay que sufrir para poder gozar, somos justos ganadores. Para ser campeón hay que ganarle al último campeón y hoy lo hicimos". Y completó: "Amo a todos los argentinos. Los dejamos en al cima del Mundo. Ojalá todo el país esté tan feliz como nosotros. No lo puedo creer pero somos justos campeones".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El futbolista, con lágrimas en los ojos, dijo que no podía "explicar" la "alegría" que estaba viviendo y expresó su "amor" por "todos los argentinos". Y agregó: "Llevamos la bandera siempre a todos lados; ojalá estén tan felices como estamos".

Argentina se coronó campeón del Mundo tras vencer hoy a Francia por 4 a 2 en la definición por penales, tras igualar 3 a 3 luego de 120 minutos de juego en la final jugada en Qatar.

Lionel Messi ganó la Copa en su último partido en Mundiales

El partido ante Francia fue el último de Lionel Messi en la Selección Argentina en la historias de los mundiales y lo coronó con el mejor título de la historia: es campeón del Mundo tras ganarle al equipo de Kylian Mbappé. Después de lo que fue el partido peleado Arabia Saudita y tras la derrota, venció a todos sus rivales.

El atacante cumplirá 36 años el 24 de junio de 2023 y todo indica que les dará paso a las próximas generaciones luego de 17 años en el Seleccionado mayor, con el que debutó allá por el 2005. Con cinco Copas del Mundo, cinco Eliminatorias, seis Copas América, dos títulos y muchos amistosos jugados, se trata del jugador con más partidos y con más goles anotados con esta remera.