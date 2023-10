Por qué el Mundial 2030 no será completo en Sudamérica: "Imposible"

El Mundial 2030 no se hará de manera completa en Sudamérica y tendrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Los motivos por los que se se mudará a Europa y África: qué dicen las voces oficiales desde la AFA y la Conmebol.

Finalmente, Sudamérica sólo será la sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030 de fútbol. A diferencia del máximo sueño inicial, que era albergar la competición completa en esta parte del planeta, la FIFA le comunicó a la Conmebol que apenas le corresponderán los primeros encuentros, con Argentina, Uruguay y Paraguay como locales.

A través de una extensa conferencia de prensa conjunta, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fueron los principales encargados de explicar los motivos por los que la Copa del Mundo se mudará a Europa y a África para las instancias posteriores. De hecho, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del resto de los juegos y de la final.

Por qué el Mundial 2030 no será todo en Sudamérica

Durante el diálogo con los medios, Tapia argumentó que "era imposible conseguir los votos, el presupuesto, para que Sudamérica organizara todo el Mundial". Al mismo tiempo, destacó que "fue una gran noticia conseguir estos partidos sin invertir nada, porque la infraestructura ya está". De hecho, Domínguez agregó que organizar un evento de este calibre "requiere muchísima inversión" y profundizó: "Hubiéramos estado imposibilitados de tener todo aquí. Se jugará en Argentina, Uruguay y Paraguay en los partidos inaugurales y después se mudará a Europa, donde se jugarán los otros partidos y la final".

Chiqui Tapia explicó por qué Sudamérica no albergará el Mundial 2030 completo.

En este sentido, Domínguez prefirió rescatar el costado positivo y presentó: "Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA, que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho". Incluso, remarcó: "Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos". Con relación al homenaje al primer torneo de este tipo, que fue allá por 1930 en Uruguay, el guaraní señaló que "un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA".

El testimonio de Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030

"Es unir tres continentes para celebrar un aniversario por el centenario de la fiesta y el deporte más lindo que tiene el mundo, que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, une seis países. Estamos tremendamente felices. Estoy sumamente feliz. Hay muchos motivos para festejar, celebrar, agradecer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos".

"El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario (de Montevideo). Vamos a festejar el aniversario tanto en Argentina, Uruguay y Paraguay, tres inauguraciones que se van a hacer en estos países". "Van a ser tres partidos inaugurales: el primero en Uruguay, y después la FIFA ya informará cómo será lo de Argentina y Paraguay". "La decisión está tomada, pero la FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades de los países cumplan con las necesidades y requisitos para que sean sede de un Mundial".

La palabra de Robert Harrison, presidente de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol)

"Se va a ir trabajando, existen muchas subsedes. Pocos creían en esta posibilidad y, para serles sinceros, nosotros también. Se logró la aprobación general de la FIFA gracias a una gran gestión. Agradecer a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino por confiar en Sudamérica, vamos a realizar un gran Mundial. El evento se origina en Sudamérica, tanto en Montevideo, Buenos Aires y Paraguay, luego se traslada a España, Portugal y Marruecos, donde caigamos en los grupos. No está Chile, pero esto nos significa que no vamos a trabajar para que no esté o se encuentre algo. Eso es algo que no lo decidimos nosotros, sino la FIFA".