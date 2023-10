La lamentable frase del DT de Francia sobre el Mundial en Argentina: "Ético"

Didier Deschamps salió al cruce de la realización del Mundial en Argentina y lanzó un insólito comentario que caló hondo entre los críticos a la Copa del Mundo.

Después del anuncio sobre las sedes que tendrá el Mundial 2030 comenzaron a haber críticas contra la organización en Argentina, Uruguay y Paraguay. El primer descontento fue el del actual entrenador de la Francia, subcampeón del mundo, Didier Deschamps que, luego de enterarse, lanzó un fuerte comunicado contra la decisión y disparó que "es una ventaja". El certamen, por otro lado, se jugará de forma íntegra en España, Portugal y Marruecos.

El entrenador de Francia, en una conferencia de prensa, sostuvo: "Los países sudamericanos tendrán ventaja y luego los demás países tendrán que moverse hasta allí y volver a moverse para Europa”. Por otro lado agregó que él "no sabe quién toma las decisiones, pero no les ocultaré que me gustan las cosas más coherentes a nivel deportivo y ético". En ese sentido agregó: “Es una tendencia querer organizarse en diferentes países. No ocultaré que me gustan las cosas coherentes. A nivel deportivo y ético, realmente no hemos llegado a ese punto”.

Más allá de esta situación, Deschamps también habló de Kylian Mbappé, el mejor jugador que tiene el equipo, y lo defendió de ls críticas: “No está en un periodo de eficiencia como suele estar. Para un jugador como él, se nota un poco más. Todo lo que vivió durante el pasado verano (los rumores y especulaciones sobre su hipotética salida del PSG) y este ritmo infernal de partidos, con uno cada tres días, le dan también derecho a estar en un período en el que está un poco menos bien”.

Una por una: todas las bajas de la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú

En esta oportunidad, los que no podrán vestir la camiseta albiceleste son Ángel Di María, Paulo Dybala, Ángel Correa, Lisandro Martínez y Juan Foyth. "Fideo" sufrió una lesión muscular, de acuerdo con el parte médico de Benfica, y le demandará alrededor de 20 días de recuperación. Por su parte, la "Joya" debió abandonar la cancha en Roma por un fuerte golpe en la rodilla izquierda que terminó con un esguince de grado dos en la zona.}

Por otro lado, el delantero de Atlético de Madrid volvió a jugar pero aún no está ciento por ciento rehabilitado de un esguince en la rodilla y Scaloni prefirió preservarlo. En otro caso, el central de Manchester United volvió a ser operado por el agravamiento de la lesión que sufrió en el pie derecho en abril pasado y no podrá jugar en lo que queda de 2023. Por último, el defensor de Villarreal padece una fuerte molestia muscular en el hombro.