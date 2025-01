Zheng, finalista en Australia en 2024, cae en segunda ronda; Sabalenka, Gauff y Osaka pasan

Abierto de Australia

Zheng Qinwen se convirtió el miércoles en la primera gran estrella en abandonar el cuadro femenino del Abierto de Australia, tras caer ante la alemana Laura Siegemund, mientras que la primera cabeza de serie, Aryna Sabalenka, tuvo que esforzarse al máximo para pasar de ronda.

La tenista china, de 22 años, aspiraba a emular el triunfo de su compatriota Li Na en 2014 en Melbourne Park, pero sus esperanzas se esfumaron en el John Cain Arena, donde Siegemund logró una inesperada victoria por 7-6(3) y 6-3.

Zheng, que cayó ante Sabalenka en el partido decisivo por el título en Melbourne Park hace 12 meses, dijo que arrastra algunos problemas de forma desde noviembre y no tuvo la preparación ideal para el primer Grand Slam del año después de tener que perderse varios eventos de puesta a punto.

"No pude jugar un torneo antes del Abierto de Australia porque había poco tiempo", comentó. "Discutí con mi equipo si teníamos que venir al Abierto de Australia o no. Soy yo quien les obliga. Mi equipo dijo que no. Tenía que venir e intentar jugar un Slam. Esa es la situación complicada. Hay problemas en mi cuerpo que aún no se han resuelto".

La campeona olímpica y quinta cabeza de serie se mostró desorientada en el partido, ya que Siegemund salió a por todas y tuvo a la suerte de su lado en algunos momentos para adjudicarse un ajustado primer set en el tie-break.

Un tempranero quiebre en el siguiente set dio ventaja a la alemana de 36 años y, aunque Zheng contraatacó, pronto se vio 3-1 abajo. Siegemund, número 97 del mundo, asestó el golpe definitivo con su saque y se tiró al suelo con las manos cubriéndose la cara, mientras Zheng abandonaba la pista poco después, como si estuviera a punto de echarse a llorar.

La vigente campeona en Australia, Sabalenka, se impuso a la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-3 y 7-5, en un disputado encuentro en el que estuvo 5-2 por debajo en el segundo set.

Tras superar con facilidad los dos primeros juegos en la Rod Laver Arena, Sabalenka intercambió en dos ocasiones breaks con la número 54 del mundo, antes de hacerse con el control total con una ventaja de 5-2 y cerrar el primer set con su saque.

El saque de la tres veces campeona de Grand Slam se vio sometido a una intensa presión en el siguiente set, pero logró remontar e igualar 5-5. En el siguiente juego logró un nuevo break con un golpe ganador de revés antes de cerrar la contienda y ampliar a 16 su racha de victorias en el torneo de pista dura.

"No quería un tercer set. ¿Quién lo quiere?", afirmó la bielorrusa, que aspira a convertirse en la primera mujer que gana tres veces seguidas en Melbourne Park desde Martina Hingis entre 1997 y 1999. "Estoy muy contenta de haber podido terminar en dos sets. No quería agotarme demasiado físicamente en la segunda ronda".

Coco Gauff, tercera cabeza de serie, también tuvo que emplearse a fondo para vencer a la británica Jodie Burrage por 6-3 y 7-5 y se enfrentará ahora a la canadiense Leylah Fernández.

Con un 3-1 a favor en el segundo set, Gauff se vio arrastrada a una lucha callejera por la valiente londinense, que le quebró dos veces el saque y tuvo la oportunidad de llevarse el set con un 5-3. No obstante, la estadounidense puso fin al disputado cotejo ganando los tres juegos siguientes.

La japonesa Naomi Osaka remontó un set en contra para vencer a Karolina Muchova, vigésima cabeza de serie, por 1-6, 6-1 y 6-3, mientras que la estadounidense Jessica Pegula, séptima preclasificada, derrotó a la belga Elise Mertens por 6-4 y 6-2.

Con información de Reuters