Italiana Trevisan vence a Fernández y pasa a semifinales en Roland Garros; Gauff elimina a Steffens

La italiana Martina Trevisan mantuvo el martes su impresionante estado de forma y se metió en las semifinales del Abierto de Francia al derrotar a la joven canadiense Leylah Fernández por 6-2, 6-7(3) y 6-3.

Trevisan, que no es cabeza de serie del torneo, dominó la mayor parte del partido contra una Fernández que no estuvo a la altura y que no pudo repetir el estado de forma que la llevó a la final del Abierto de Estados Unidos el año pasado.

La número 59 del mundo pudo haber ganado en sets corridos, pero flaqueó cuando sacaba para el partido con 5-4 en el segundo, mientras la zurda Fernández se esforzaba por mantenerse en la contienda.

Fernández se adjudicó con comodidad el "tiebreak" y se convirtió en la primera jugadora que le gana un set a Trevisan en Roland Garros este año, pero solo fue un breve respiro, ya que la italiana se puso con una ventaja de 3-0 en la manga decisiva y ganó un cuarto juego muy disputado para conseguir un doble "break".

Fernández, decimoséptima cabeza de serie, que fue tratada por una lesión en el pie en el primer set, no se iba a quedar tranquila y rompió el servicio en dos ocasiones para remontar el 3-5. Los nervios fueron evidentes cuando Trevisan volvió a servir para el partido, pero esta vez no se le negó la victoria con una derecha cruzada al ángulo.

"Me sentí un poco nerviosa en el punto de partido (en el segundo set), pero era normal sentir esa emoción porque sólo eran mis segundos cuartos de final de un Grand Slam", dijo la italiana de 28 años, que ganó su primer título de la WTA en Rabat este mes. "Vine aquí con mucha energía y a poner toda mi emoción en la pista".

Trevisan se medirá ahora en semifinales a la estadounidense de 18 años Coco Gauff, que logró su mayor victoria hasta la fecha en un Grand Slam al derrotar por 7-5 y 6-2 a su compatriota Sloane Stephens.

"Estoy muy contenta ahora mismo. No puedo explicarlo con palabras. El año pasado tuve una dolorosa derrota en cuartos y eso me hizo más fuerte para momentos como este", dijo Gauff. "La última vez que jugué contra ella (Stephens) perdí, así que estoy feliz de que hoy fuera diferente. Creo que fue un reto mental".

Gauff logró una ventaja de 3-0 al comienzo del choque. Forzando a Stephens, de 29 años, a subir a la red con una serie de dejadas bien ejecutadas y manteniendo el servicio con confianza, logró una ventaja de 5-2.

Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017 y finalista en París un año después, luchó para recuperar los quiebres y empató 5-5. No obstante, Gauff -que no ha perdido ni un set en su camino hacia las semifinales- se recuperó justo a tiempo y ganó ocho de los siguientes nueve puntos para quedarse con el primer set.

Un quiebre del servicio de su rival le puso 3-1 arriba en la segunda manga, pero la adolescente se mostró nerviosa y cometió dos dobles faltas en el siguiente juego para darle a Stephens tres oportunidades de quiebre. Sin embargo, los desperdició todos, permitiendo que su rival se pusiera 4-1 arriba y sellara poco después la victoria final.

Con información de Reuters