La muerte de Santiago el Morro García no pasó desapercibido para el mundo del fútbol. Algunas despedidas destacaron por la fuerza de su mensaje y el cariño que generaba el delantero en otros futbolistas. Ramón Wanchope Ábila compartió una imagen con tres camisetas que intercambió con el fallecido jugador y le escribió: "Morro querido me hiciste mierda con esta decisión, pero solo deseo que sea tu paz".

Hace unos meses, Wanchope Ábila había sorprendido al ambiente del fútbol al contar al final de un partido que durante la pandemia había sufrido el suicidio de su hermano, que se encontraba en un estado de depresión. Su mensaje para concientizar por la atención de la salud mental se hizo viral en ese momento y volvió a aparecer en todas las redes hoy luego de conocerse la noticia de la muerte del Morro García.

"Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado, respeto mutuo y mucha admiración", compartió el goleador cordobés sobre su buena relación con su par uruguayo. Además, apuntó contra los que "solo le importaba si generaba dinero". También acusó a quienes no acompañaron al Morro en el difícil momento que atravesaba: "Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno".

Quien también se despidió del uruguayo fue el ecuatoriano Jaime Ayoví, con quien supo construir una excelente dupla de ataque en Godoy Cruz. El ecuatoriano compartió la última conversación que tuvo con el Morro que a la luz de los hechos resultó desgarradora y agregó: "Estoy loco hermano. Me dejaste solo me decías, no sabía que eran señales". En esa charla, García le había dicho que él no podía todo y que lo había dejado solo.

Otro ex compañero que lo despidió fue el mediocampista Jalil Elías con una foto en la que ambos celebran un gol y una leyenda que reza "Q.E.P.D amigo". "No podemos hoy, luego de la tragedia, decir que hace falta acompañamiento para los futbolistas y mañana olvidarlo. Necesitamos áreas profesionales de psicología en todos los clubes y para todas las edades" reclamó el jugador de Talleres de Córdoba, Juan Cruz Komar.

El ex jugador Sebastián Domínguez también reflexionó sobre la obligación de ganar que se les impone a los futbolistas: "A este ritmo, triunfan pocos y sufren muchos. Ganar, ganar, ganar, rendir, rendir, rendir... Metanse la exigencia en el centro del orto un rato. Hay señales por todos lados. Miremos para adentro antes de señalar".