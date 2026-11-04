Milito lo quiere como DT de Racing, su equipo es imparable y filtraron chats de hace 11 años: "Voy a volver"

Uno de los tantos candidatos a ser el nuevo entrenador de Racing en el 2027 es nada menos que Fernando Ortiz, quien justamente defendió los colores del equipo de Avellaneda entre el 2012 y el 2014. El presidente Diego Milito todavía no se decidió al respecto, dado que Sebastián "Chirola" Romero dirigirá de manera interina el último partido de un 2026 desastroso frente a Barracas Central como visitante.

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Lo concreto es que el "Tano" aparece en una lista que tienen a mano el "Príncipe" y su Comisión Directiva, luego de haber echado a un ídolo como Gustavo Costas a mitad de año y de haber fracasado estrepitosamente con su reemplazante Juan Pablo Vojvoda. Además de Ortiz, desde la "Academia" siguen de cerca a Guillermo Barros Schelotto (con quien ya se comunicaron), Martín Palermo y Nicolás Diez.

Ortiz comanda a un Colo-Colo imparable en la liga de Chile, en la que saldrá campeón. Es que el "Cacique" es el líder del torneo con una impresionante campaña de 58 puntos en 26 partidos jugados, como consecuencia de 18 victorias, 4 empates y apenas 4 derrotas.

Colo-Colo le lleva 10 puntos sobre 12 en juego al escolta Universidad de Chile, por lo que si este domingo 8 de noviembre derrota a Ñublense (marcha 10°) como visitante se coronará en el país vecino. Será la primera estrella para el exdefensor cordobés de 48 años como director técnico, luego de haber pasado por los torneos de Paraguay y México.

Los viejos chats filtrados por un hincha de Racing con el Tano Ortiz: "Voy a volver como DT"

Desde la cuenta verificada de X de @sebastiands, el usuario publicó antiguas conversaciones con el exzaguero en octubre del 2015. El exfutbolista se había retirado del fútbol apenas un año antes, como jugador de la "Academia". Por su parte, Racing acababa de quedar eliminado en la Copa Argentina a manos de Rosario Central en los cuartos de final, aunque había ganado la liga en diciembre del 2014.

A pesar de la bronca del hincha, la comunicación con el excentral lo consoló un poco después del siguiente diálogo:

Otriz: Seba, mirá bien mis TW y vas a ver que le agradezco eternamente, amigo. Sólo tengo palabras de agradecimiento a la Acadé, hoy me dolió mucho quedar eliminado. Abrazo, Seba.

Seba, mirá bien mis TW y vas a ver que le agradezco eternamente, amigo. Sólo tengo palabras de agradecimiento a la Acadé, hoy me dolió mucho quedar eliminado. Abrazo, Seba. Seba: Ojalá hubieras llegado a Racing 2 años antes. Una vez te crucé en Las Cañitas y me quedé con ganas de decírtelo. Tengo mucha bronca ahora. Estábamos para más. No sé por qué fallamos en las finales.

Ojalá hubieras llegado a Racing 2 años antes. Una vez te crucé en Las Cañitas y me quedé con ganas de decírtelo. Tengo mucha bronca ahora. Estábamos para más. No sé por qué fallamos en las finales. Ortiz: Seba, te lo digo como un ser humano más. Hace unos años atrás, rogábamos ganar dos partidos seguidos. Hoy somos los últimos campeones. Disfrutá eso y es bueno ir por más. Hoy se jugó con un rival muy duro y que juega bien. Nos se pudo dar, nada más. Seba, te dejo gracias por la buena onda. A mí me hubiese gustado quedarme, pero bue... Ya voy a volver como DT. Abrazo, loco.

Seba, te lo digo como un ser humano más. Hace unos años atrás, rogábamos ganar dos partidos seguidos. Hoy somos los últimos campeones. Disfrutá eso y es bueno ir por más. Hoy se jugó con un rival muy duro y que juega bien. Nos se pudo dar, nada más. Seba, te dejo gracias por la buena onda. A mí me hubiese gustado quedarme, pero bue... Ya voy a volver como DT. Abrazo, loco. Seba: Me voy a guardar este mensaje y te lo voy a reenviar cuando vuelvas a Racing para ser campeón. Luego, vamos a ver quién hace el asado para festejar.

Me voy a guardar este mensaje y te lo voy a reenviar cuando vuelvas a Racing para ser campeón. Luego, vamos a ver quién hace el asado para festejar. Ortiz: Jajaja dale loco, abrazo.

Jajaja dale loco, abrazo. Seba: Abrazo, Tano, se nota a la legua lo gran tipo que sos. Ojalá te persigan los éxitos.

Abrazo, Tano, se nota a la legua lo gran tipo que sos. Ojalá te persigan los éxitos. Ortiz: Gracias, Seba, abrazo y disfrutá. Somos los últimos campeones, loco. Lo más lindo de este puto fútbol...

Los viejos chats del "Tano" Ortiz en los que expresó su deseo de volver a Racing como DT.

Los viejos chats del "Tano" Ortiz en los que expresó su deseo de volver a Racing como DT.

Los números de Ortiz como jugador de Racing

60 partidos oficiales entre el 2012 y el 2014.

2 goles.

0 asistencias.

9 amonestaciones.

2 expulsiones.

0 títulos.

Las estadísticas de Ortiz como DT