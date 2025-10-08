Brasileño Militão dice que pensó en dejar el fútbol tras seguidilla de lesiones

Foto de archivo del defensor del Real Madrid Eder Militao ante el jugador de Paris St Germain Warren Zaire-Emery en las semifinales del Mundial de Clubes

El defensa del Real Madrid Éder Militão dijo el miércoles que pensó en retirarse del fútbol antes de su regreso a la selección brasileña por primera vez en más de un año, tras recuperarse de dos lesiones del ligamento cruzado anterior que lo mantuvieron de baja por 438 días.

Militão, de 27 años, fue incluido en la convocatoria de Brasil para sus amistosos frente Corea del Sur y Japón este mes, mientras el equipo continúa su preparación para el Mundial 2026.

El defensa se perdió 94 partidos con el Madrid durante su recuperación, que incluyó dos operaciones: la primera en la rodilla izquierda en 2023 y, un año después, en la derecha.

"Con mi segunda lesión, pensé en dejar el fútbol. No es fácil atravesar todo eso", dijo Militão en una rueda de prensa en Corea del Sur, agregando que gracias a su familia y compañeros "hoy estoy aquí, listo y fuerte para darlo todo".

La vuelta no ha sido nada fácil para el central, una figura clave para Brasil durante el Mundial 2022. "Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil", relató.

"Te quita la rutina, lo que estás acostumbrado a hacer, entrenar. De repente estás en casa, dependiendo de ayuda (...) Gracias a Dios me recuperé y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil", destacó.

Militão regresó a los terrenos de juego con el Madrid en junio, durante el Mundial de Clubes, y poco a poco ha ido entrando en los planes del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, con quien ya había trabajado durante varios años en el conjunto blanco.

"El tiempo que he pasado con él ayuda un poco a la relación. Hablamos mucho, y es alguien que aporta valor no solo a mí, sino a toda la selección", dijo Militão.

Con información de Reuters