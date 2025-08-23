Guadalajara remonta tres goles y saca agónico empate a Tijuana en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago - Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, se recuperó el viernes de tres goles en contra y sacó un agónico empate de su visita a Tijuana en el inicio de la sexta jornada del torneo Apertura.

Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado lograron la igualada para las "Chivas" de Guadalajara después de que el juvenil Gilberto Mora en dos ocasiones y el camerunés naturalizado belga Frank Moya habían puesto en ventaja a los "Xolos" de Tijuana.

En el partido disputado en el estadio Caliente de Tijuana, el equipo local se adelantó a los cinco minutos por conducto de Mora, quien definió dentro del área con un disparo de derecha.

Tijuana tuvo la opción de aumentar su ventaja al final del primer tiempo con un tiro penal, pero el portero José Rangel tapó el disparo del ecuatoriano Adonis Preciado.

El equipo dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu aumentó su ventaja a los 50 minutos por conducto de Boya, quien remató en el área chica un centro enviado por Jesús Vega desde el sector izquierdo.

El tercer gol de Tijuana cayó a los 64 minutos con el doblete de Mora, quien definió de derecha después de que el balón pegó en el travesaño tras un disparo de Kevin Castañeda.

Cuando todo parecía que Tijuana sacaría una cómoda victoria, las "Chivas" empezaron a reaccionar y descontaron a los 74 minutos cuando González definió de zurda en el área tras controlar un pase de Erick Gutiérrez.

Guadalajara anotó el segundo gol a los 84 minutos cuando Álvarez metió el balón por el ángulo izquierdo al cobrar un tiro libre desde fuera del área.

El llamado "Rebaño Sagrado", que únicamente contrata a futbolistas mexicanos, logró la igualada a los 96 minutos con un zurdazo de Alvarado desde el vértice del área.

En los otros partidos del viernes, Bravos de Ciudad Juárez remontó un gol en contra y venció agónicamente 2-1 a Santos Laguna gracias a los goles de Ángel Zaldívar y Denzell García a los 89 y 92 minutos. El colombiano Cristian Dajome había adelantado a los "Guerreros" de Santos a los 11 minutos.

En tanto, Querétaro logró su primer triunfo en el torneo tras vencer 3-2 al Atlético de San Luis con goles de Ali Ávila, Juan Robles y del uruguayo Santiago Homenchenko. El brasileño naturalizado italiano Joao Geraldino anotó doblete para el equipo derrotado.

El sábado se jugarán los partidos entre León-Pachuca, Monterrey-Necaxa, Mazatlán-Tigres UANL y Cruz Azul-Toluca.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM reciba a Puebla con su nuevo director técnico, el argentino Hernán Cristante, y América visite al Atlas.

Con información de Reuters