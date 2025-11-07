Delantero "Hormiga" González recibe primer llamado a selección de México

CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov - El delantero Armando "Hormiga" González fue convocado el viernes, por primera vez, a la selección mexicana de fútbol para los partidos de preparación ante Uruguay y Paraguay rumbo a la Copa del Mundo 2026.

González, de 22 años, quien milita en Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, comparte el liderato de goleo del torneo local Apertura con el portugués Joao Paulo de Toluca y el brasileño naturalizado italiano Joao Pedro del Atlético de San Luis, los tres con 11 goles.

Con las "Chivas" de Guadalajara, con las que registra 16 goles en 44 partidos, debutó en enero de 2024.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La selección dirigida por Javier "Vasco" Aguirre enfrentará el 15 de noviembre a Uruguay en el estadio TSM Corona de Torreón en el norte de México, y tres días después jugará ante Paraguay en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas.

México será anfitrión del Mundial, junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que ya tiene su participación asegurada y no disputa las eliminatorias de la Concacaf.

A continuación, la lista de 26 jugadores convocados publicada el viernes por la Federación Mexicana de Fútbol:

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Kevin Álvarez e Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos).

Medios: Edson Álvarez (Fenherbace, Turquía), Erik Lira (Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Erik Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Obed Vargas (Seattle Sounders, EEUU), Marcel Ruiz (Toluca).

Delanteros: Alexis Gutiérrez (América), Roberto Alvarado y Armando González (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres UANL), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra), Germán Berterame (Monterrey), Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM), Hirving Lozano (San Diego, EEUU).

Con información de Reuters