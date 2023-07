América de México dice adiós a delantero colombiano Martínez

El club América, el más ganador del fútbol mexicano con 13 títulos, anunció el sábado la salida del delantero colombiano Roger Martínez después de cinco años.

El delantero de 29 años llegó a las "Águilas" del América en 2018 y en su estancia con el club mexicano fue campeón en el torneo Apertura de ese año, además ganó la Copa y la Supercopa en 2019.

"Gracias Roger Martínez por haber formado parte de las Águilas. Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos", publicó el América en sus redes sociales Twitter e Instagram.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con América, Martínez anotó 35 goles en 162 partidos.

"Tengo el privilegio de irme con tres títulos, conseguimos tres títulos bonitos con un grupo extraordinario. Me voy con ese recuerdo bonito, pero también me voy con ese sabor amargo de no entregar al club esa 14 que tanto se anhela", dijo Martínez en una reciente entrevista a Fox Sports.

Desde su debut en 2013 con el argentino Racing Club, Martínez ha jugado para Aldosivi de ese país, el Jiangsu Suning chino y el Villarreal.

Formó parte de la selección de Colombia en las Copas América 2016 y 2019, y en las eliminatorias para los Mundiales de 2018 y 2022.

Con información de Reuters