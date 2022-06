En PSG, Paredes e Icardi se plantaron y los destrozaron: "La vergüenza no tiene límites"

PSG quiere hacer una "limpieza" en el plantel y Paredes e Icardi son dos de los apuntados. Como los argentinos no se quieren ir, los liquidaron: "La vergüenza no tiene límites".

PSG apunta a hacer una "limpieza" en su plantel profesional en este mercado de pases para encarar la nueva temporada 2022/2023. De hecho, dos de los apuntados para salir de París Saint-Germain en breve son Leandro Paredes y Mauro Icardi. Sin embargo, los argentinos no quieren irse y por ello fueron destrozados en Francia.

El mediocampista y el delantero "se rebelaron" ante las intenciones del club de que se marchen por sus altos salarios. Como consecuencia de ello, una parte de la prensa y hasta un ex PSG los fulminaron públicamente. Como el libro de pases recién cerrará el 31 de agosto de 2022 en Europa, las versiones y las trascendidos continuarán hasta esa fecha.

PSG: Paredes e Icardi encabezan una "rebelión" y son liquidados en Francia

El club liderado por el jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi tiene la intención de renovar una plantilla de fútbol desgastada por el fracaso en la última Champions League. Aseguradas las continuidades de Lionel Messi y de Kylian Mbappé, entre los principales candidatos para salir y oxigenar la masa salarial para la nueva campaña están Paredes, Icardi, Julian Draxler, Thilo Kehrer y hasta el propio Neymar.

Igualmente, la lista de los que podrían dejar de vestir esa camiseta sigue y es muy amplia: Colin Dagba, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira y Keylor Navas. La intención de la institución es conseguir un "alivio" salarial de aproximadamente cinco millones de euros por mes.

Sin embargo, el volante central de la Selección Argentina y el atacante se resisten a salir. Tanto el ex Boca como el ex Inter de Milán aún tienen contratos hasta el 30 de junio de 2024, por lo que la despedida de "La Ciudad Luz" no será fácil en ninguno de los casos.

Tras el adiós del brasileño Leonardo como director deportivo y con la incorporación del portugués Luis Campos en ese cargo, la directiva encara fuertes negociaciones que pueden incluir también el despido de Mauricio Pochettino como entrenador. Si bien se mencionó a Zinedine Zidane para hacerse cargo del primer equipo, el altísimo sueldo que pretende el ex Real Madrid y su simpatía histórica por Olympique de Marsella -el archirrival de PSG- dificultan las tratativas.

Icardi y Paredes se revelaron ante la posible "limpieza" de PSG.

La declaración de Paredes que desató la furia en PSG: "Me quedo acá"

En la entrevista denominada Líbero Versus para TyC Sports, el mediocampista de 27 años fue consultado acerca de que él integraría la supuesta "limpieza" de la entidad y respondió hasta con un cierto tono de queja: "Todos los mercados lo mismo... Estamos acostumbrados".

"¿Quién lo tira eso, la prensa francesa, que son bravos con ustedes?", le preguntó el periodista Matías Pelliccioni. Y la respuesta del jugador fue tajante: "Qué se yo... Yo sigo acá, estoy muy bien. El entrenador me quiere, el club me quiere, ¿dónde voy a ir?". Además, llenó de elogios a Pochettino: "Es un señor que me dio muchísima confianza y trato de devolvérsela en el campo de juego".

Luego de los testimonios de los dos argentinos, en los que manifestaron sus deseos de continuar, el que resultó lapidario con ellos fue Jérôme Rothen, que jugó en PSG entre 2004 y 2009. El exdefensor francés escribió una columna en RMC Sports y disparó: “¿Paredes e Icardi? Que nos respeten por dos segundos... Tenés contrato, okey, pero no podés determinar vos si te quedás o no. Cuando ves los salarios y el impacto deportivo, es catastrófico".

"Cuando te llamás Icardi o Paredes y tenés una postura así cuando ya no jugás, simulás que te entrenás y mirás a los demás jugar...", profundizó el galo. Y se puso furiosamente del lado de la institución: "Si el club te dice ‘ya no te queremos porque te compramos en 50 o 60 millones y te damos un millón al mes’, hay que respetar la decisión". A pura bronca, opinó que "la vergüenza no tiene límites" y sentenció crudamente: "Estoy esperando a que se vayan algunos indeseables”.

No obstante, Paredes e Icardi no fueron los únicos apuntados por Rothen, que culminó: "Dejen de tomarnos por tontos, francamente. Mírense el ombligo durante dos segundos, si todavía pueden hacerlo. Es un pequeño mensaje para Icardi y también para Neymar. Demuestren su profesionalidad. Demuestren el respeto a este club, a los aficionados, a la prensa, a los franceses”.