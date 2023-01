Después del "bobo" de Messi, Weghorst no irá a un grande de Europa: el motivo

A Wout Weghorst se le frustró el fichaje por un grande de Europa por "su arrogancia" con los compañeros en el vestuario cuando jugaba en Inglaterra. La curiosa historia del delantero de Países Bajos en el mercado de pases.

Desde que Lionel Messi llamó "bobo" a Wout Weghorst en pleno Mundial de Qatar 2022, cada noticia sobre el delantero de Países Bajos repercute al instante en la Argentina. En esta ocasión, algunos medios comunicaron desde Europa que se frustró su traspaso desde Besiktas de Turquía hacia un gigante del Viejo Continente "por su arrogancia".

El atacante de 30 años tuvo un gran partido frente a "La Scaloneta" en los cuartos de final de la Copa del Mundo, cuando ingresó desde el banco de los suplentes, marcó dos goles y además convirtió su penal en la tanda. Por lo tanto, más allá de su rendimiento en el club turco, llamó la atención nada menos que de Manchester United (Inglaterra). Sin embargo, los reportes indican que le juegan en contra algunas actitudes mostradas cuando pasó por Burnley del mismo país en la temporada 2021-2022.

Weghorst, el "bobo" según Messi, no irá a Manchester United "por su arrogancia"

De acuerdo con el portal británico The Athletic, el pase del delantero a "Los Diablos Rojos" está muy cerca de caerse porque cuando estaba en Burnley “se enfrentó con sus compañeros en el vestuario por su arrogancia”. En la misma línea, el diario deportivo catalán Mundo Deportivo publicó que el protagonista “viene con un aura de confianza que algunos de sus compañeros del equipo interpretaron como arrogancia, debido a la ambición y a la determinación por mejorar su trabajo".

Messi vs. Weghorst, uno de los duelos más calientes del Mundial de Qatar 2022.

Incluso, otros sitios web europeos recordaron que Weghorst ya había tenido problemas en el vestuario cuando jugó en AZ Alkmaar de su país (2016-2018) y en Wolfsburgo de Alemania (2018-2021 y 2022). Incluso, resaltaron que el neerlandés “no tenía miedo de llamar la atención a un compañero si creía que no se estaba esforzando lo suficiente...”.

Qué dijo Weghorst sobre el "bobo" de Messi durante el Mundial de Qatar 2022

En el diálogo con los medios de comunicación apenas "La Albiceleste" ya había eliminado a "La Naranja" de la Copa del Mundo, el delantero había expresado en la rueda de prensa: "Yo sólo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo". Con una sonrisa irónica de por medio, había completado en ese entonces: "Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”.