Tras la lesión de Eduardo "Toto" Salvio, Miguel Ángel Russo cuenta con la posibilidad de incorporar un nuevo futbolista del ámbito local para suplir a una de las figuras de su plantel. En las últimas horas, el nombre de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez comenzó a sonar con fuerza y hasta el propio deportista de Colón se animó a soñar con un futuro en La Bombonera.

"Ojalá me llame Román", deseó el atacante tucumano, en diálogo con Diario Olé. Por otra parte, agregó: “La verdad es que uno cruza los dedos y ruega porque se dé. A mí me gusta Boca, fui simpatizante, o lo soy, aunque al estar jugando uno va dejando de lado ese fanatismo”. Siendo figura del fútbol argentino, y a sus 36 años, Rodríguez podría cumplir uno de los grandes sueños de su vida.

De todos modos, y sin ningún ofrecimiento formal por el momento, la "Pulga" tiene los pies sobre la tierra: "Trato de no meterme tanto en estos temas porque puede salir para cualquier lado. Me enfoco en pensar y estar al 100% para el próximo partido con Colón, en hacer las cosas aún mejor. Pienso en hacer goles y asistir”.

“Las cosas llegan cuando llegan. Sería muy lindo poder elegir en qué momento pasa cada cosa, pero no es así. Si está la posibilidad y se da, bárbaro. Yo estoy al 100% físicamente, me siento bien y podría hacer muchos goles”, agregó el artillero, quien es una de las figuras de los actuales punteros en la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

La pasión del Pulga Rodríguez por Boca Juniors: "Lo seguía de chico"

Pese a la distancia entre su pueblo natal y La Bombonera, el futbolista reconoció su infancia "xeneize" y lo difícil que fue tener al estadio de sus amores tan lejos de Tucumán: “A Boca lo seguía de chico, pero nunca fui a la cancha porque no tenía para viajar, así que a La Bombonera las veces que fui fue para jugar o entrenar. Pero nunca pude hacer un gol ahí… Ojalá me toque hacerlo con la de Boca para poder festejarlo, je”.

“Cuando tenía 23 años estuve muy cerca, pero no se dio. Por ahí no dimensioné o no pensé del todo bien. Creo que en ese momento no hice la fuerza necesaria para poder ir. Estaba en Atlético, recién empezando, dando los primeros pasos y pensé que después iba a tener otra posibilidad… Es difícil ingresar en los clubes grandes porque por ahí buscan a jugadores con experiencia en el exterior o nombres importantes. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi carrera. Estoy muy contento con todo lo que hice, estuve y estoy feliz…”, reconoció Luis Miguel Rodríguez. ¿Riquelme tomará nota de este deseo?