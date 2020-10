Las redes sociales hicieron tendencia a Marcelo Gallardo tras criticar el uso de barbijos sin saber que estaba saliendo en vivo. El técnico de River fue centro de burlas y memes. Su comentario cuestionando la utilización de tapabocas en un espacio público, más allá de la cantidad de personas y del contexto en el cual se llevó adelante su conferencia de prensa tras vencer a San Pablo, no pasó desapercibido.

Más allá de imágenes que se viralizaron y del video en cuestión que giró a lo largo y ancho del ciberespacio, Marcelo Gallardo abrió el debate y planteó opiniones divididas entre las personas que lo criticaron y que lo defendieron. Es que tras este episodio, y teniendo en cuenta que siempre que el técnico de River habla hay material para analizar, fueron muchas las cuentas que se pusieron del lado del Muñeco.

El video de Gallardo generó sensaciones encontradas entre los usuarios

Por su parte, fueron más las palabras repudiando a Gallardo tras calificar de "estúpido" el uso de tapabocas dentro de un espacio cerrado que no dejaba de ser un ambiente externo a su hogar y en el cual no está instalada la burbuja sanitaria en la cual convive con su plantel. Y más allá de todo, en los entrenamientos también se utilizan barbijos pese a que, según los testeos previos, quienes lo practican no tienen el coronavirus en su organismo.

En tanto, muchas personas recordaron que Gallardo y River fueron pioneros en preservar la salud de su plantel al no presentarse en la primera fecha de la extinta Copa Superliga. Por ese entonces, en el mes de marzo, el riesgo de contagio era mucho menor al actual y desde el ministerio de Salud encabezado por Ginés González García dieron las garantías para que dicha jornada se juegue. En esa ocasión, el Millonario fue el único club que no se hizo presente en el campo de juego.

Los memes y las críticas a Gallardo por su postura "anti-barbijos"

"Gallardo, gran experto en salud pública", ironizaron en redes sociales, citando el video en el que el Muñeco explotó contra el uso de tapabocas y luego se dio cuenta que estaba al aire. "Mientras se mueren por día miles de personas por COVID vos te reís del uso del barbijo. ¿Saben qué? hay algo peor y es que su alrededor es tan chupamedias que se lo festeja", agregó otra persona, sin ironizar pero dejando en claro su postura al respecto.