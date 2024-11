El desgarrador mensaje de Mauro Icardi tras la rotura de ligamentos: "Duro"

El desgarrador mensaje de Icardi tras la rotura de ligamentos.

Mauro Icardi sufrió una rotura de ligamentos en la victoria del Galatasaray por 3 a 2 ante el Tottenham por la UEFA Europa League, por lo que estará varios meses fuera de las canchas. El delantero, que hasta hace pocos días sonaba en River Plate como posible reemplazo de Miguel Borja, rompió el silencio con un desgarrador mensaje en sus redes pocas horas después de que se confirme el diagnóstico. Por supuesto, el posteo rápidamente se llenó de likes y comentarios para el atacante con pasado en la Selección Argentina.

Según trascendió, la expareja de Wanda Nara no sólo se perderá el resto de la temporada, sino que además regresaría recién para mediados del 2025. De esta manera, no jugará lo que queda del torneo continental en el que su equipo marcha entre los primeros lugares de la tabla, detrás de la Lazio de Italia que lidera en soledad. Si bien no hizo referencia a lo que se perderá, sí contó sus sensaciones y dejó unas palabras para sus compañeros de cara a lo que se viene.

El mensaje de Mauro Icardi en sus redes tras la lesión

"Buenos días, después de realizar los estudios esta mañana se confirmó la peor noticia. Rotura de ligamentos cruzados y meniscos. Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray. Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta", escribió Icardi en su cuenta de Instagram con varias fotos en blanco y negro del momento en el que lo atendieron en el verde césped.

Todo indica que su regreso tendrá lugar recién para fines de la temporada actual el año próximo, por lo que no podrá jugar el resto del campeonato local donde su equipo es líder tras 10 fechas disputadas. Para colmo, es una de las principales estrellas del conjunto turco y será una baja más que sensible. Cabe destacar que en el "Millonario" también impactó esta noticia debido a los rumores con respecto a su posible llegada que surgieron en los últimos días.

El posteo de Mauro Icardi en sus redes sociales.

Los números de Mauro Icardi en su carrera

Clubes : Sampdoria e Inter de Milán de Italia, Paris Saint Germain de Francia y Galatasaray de Turquía.

: Sampdoria e Inter de Milán de Italia, Paris Saint Germain de Francia y Galatasaray de Turquía. Partidos jugados : 431.

: 431. Goles : 234.

: 234. Asistencias : 64.

: 64. Títulos: Paris Saint Germain (7) y Galatasaray (3).

Se supo la verdad de la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara es una de las figuras públicas más importante del espectáculo nacional, es por eso que todo lo que hace o dice rápidamente genera repercusión en los medios de comunicación. Hace unos meses, la famosa sorprendió a todos con la noticia de su separación de Mauro Icardi, después de una década juntos, con dos hijas en común y varios intentos por recomponer su matrimonio. Por su parte, la empresaria se instaló en Argentina con sus hijos, mientras que el futbolista está en Turquía. A pesar de que ambos dejan señales en las redes sociales de su distanciamiento, hay varios rumores de que la pareja volvió a reconciliarse, ya que el futbolista estuvo en Buenos Aires y se los vio juntos en salidas.