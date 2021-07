¿Palito para Riquelme? Macri fue lapidaro sobre el presente de Boca en la Libertadores

Tras usar políticamente las muertes por Covid-19 y desligarse de los escándalos por los que es investigado, Macri redireccionó su atención contra la actual dirigencia de Boca.

El expresidente de la Nación y actual líder de la oposición, Mauricio Macri, decidió hacerse el desentendido con la causa del Correo Argentino y la posterior denuncia recibida por Bolivia por el envío de envío de armas que lo tienen como protagonista, sumado a la interna de su partido. En su lugar, redireccionó sus cañones contra el máximo ídolo de Boca Juniors y la dirigencia que gestiona actualmente la institución luego de vencer a su partido y a sus representantes -Daniel Angelici y Christian Gribaudo- en las últimas elecciones.

La historia entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri en Boca Juniors va desde múltiples éxitos deportivos hasta declaraciones filosas, enfrentamientos fuertes y operaciones mediáticas. En diálogo con Jonatan Viale en +Realidad, por LN+, el ex mandatario no quiso perder la oportunidad y tras su utilización política de la pandemia, que sigue vigente hasta el día de hoy, le mandó un mensaje al vicepresidente del Xeneize.

"¿Está para otro River-Boca en cuartos para seguir sufriendo?", preguntó Viale, reconocido hincha del Millonario. "No, con tanta tensión que hay en la Argentina... Creo que los hinchas de River tampoco. Estamos todos para descansar un rato, vamos a ver si pasamos, eh", respondió Macri. Más allá de esto, aprovechó la chance y lanzó: "No sé si pasamos porque estamos complicados los dos, me parece. Por ahí lo vemos por televisión... Argentinos Juniors y Atlético Mineiro sería entonces en cualquier momento".

"Qué fuerte. Le manda saludos a Riquelme por lo que veo", atinó a observar el periodista. Pateando para otro lado, el expresidente de Boca explicó: "No, digo que en cualquier momento puede pasar eso. Por ahí es más complicado para nosotros (Boca) que para ustedes (River) porque Atlético Mineiro, dicen, que es el mejor equipo que tiene Brasil en este momento".

"Además el otro día se equivocaron con el VAR en un gol, con lo cual estamos peor todavía hacia Brasil. Pero bueno, el fútbol siempre da revancha", agregó. Luego, apenas atento, Jonatan quiso chicanear a Macri con la dirigencia del Xeneize. "No le gusta la gestión de (Jorge Amor) Ameal, ¿no?", preguntó.

Frente a esto, Macri decidió ignorar la consulta e insistió con el futuro político y social de la Argentina, remarcando nuevamente su férrea defensa por "las libertades". "La historia nos va a dar la revancha para poner a la Argentina en el lugar que le corresponde", respondió el expresidente intentando no entrar en polémicas a pesar de su negativo vaticinio sobre el futuro de Boca en la Libertadores.