Cómo está integrada la familia de Paulo Dybala: quiénes son sus padres, hermanos y novia

Paulo Dybala nació el 15 de noviembre de 1993 en Laguna Larga, Córdoba, y desde muy chico supo que el fútbol sería parte fundamental de su vida. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera internacional, de sus goles y de la consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, existe una historia familiar marcada por el amor, los sueños compartidos y una pérdida que lo acompañó durante todo su camino.

{{{htmlAmp}}}

Cómo está compuesta la familia de Paulo Dybala

La Joya es hijo de Alicia Suárez y Adolfo Dybala, quien fue una figura determinante en su vida. Su padre, que administraba una agencia de quiniela llamada La Favorita, era un apasionado del fútbol y había jugado de manera amateur. Además, era hijo de inmigrantes polacos que llegaron a la Argentina escapando de la Segunda Guerra Mundial. Junto a Alicia formó una familia de tres hijos: Gustavo, Mariano y Paulo, el menor de los hermanos.

Paulo Dybala con su mamá, Alicia, y sus hermanos Gustavo y Mariano.

Los dos hermanos mayores también intentaron dedicarse al fútbol, aunque no lograron llegar al profesionalismo. Adolfo tenía la ilusión de que alguno de sus hijos pudiera convertirse en jugador profesional y fue Paulo quien finalmente consiguió cumplir aquel sueño familiar.

La pérdida de su padre

El camino del cordobés estuvo atravesado por uno de los momentos más difíciles de su vida. En septiembre de 2008, cuando tenía apenas 15 años y comenzaba a dar sus primeros pasos en las inferiores de Instituto de Córdoba, su padre falleció a causa de un cáncer. Antes de morir, ambos tuvieron una conversación que quedaría grabada para siempre en la memoria del futbolista. Paulo le prometió que llegaría a ser profesional y que cumpliría el sueño que tanto habían compartido.

Paulo con su papá Adolfo.

Años después, Dybala reconoció la importancia de aquella promesa y la responsabilidad que sintió al convertirse en el hijo que concretaría el deseo de su papá. Su debut en Primera División llegó en 2011, con Instituto, y luego comenzó su recorrido europeo en Palermo, Juventus y Roma. Cada conquista tuvo un significado especial por la ausencia de Adolfo, a quien recuerda permanentemente. Uno de sus gestos más conocidos es mirar al cielo después de convertir un gol, como una manera de dedicarle ese momento.

Su amor con Oriana Sabatini

En el plano sentimental, su gran compañera es Oriana Sabatini. La relación comenzó en 2017 y, después de varios años juntos, dieron un paso importante al casarse el 20 de julio de 2024 en una celebración realizada en Argentina, rodeados de familiares y amigos. Oriana, cantante y actriz, lo acompañó durante sus distintas etapas profesionales y construyó con él una vida entre Argentina e Italia.

Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini y su hija Gia.

La familia sumó un nuevo integrante el 2 de marzo de 2026, cuando nació Gia, la primera hija de la pareja. La llegada de la pequeña marcó el comienzo de una nueva etapa para ambos y convirtió a Dybala en padre. Así, mientras continúa desarrollando su carrera futbolística, Paulo mantiene cerca a las personas fundamentales de su historia: su mamá Alicia, sus hermanos Gustavo y Mariano, su esposa Oriana y su hija Gia.

Aunque su padre ya no está físicamente, su recuerdo permanece como una presencia inseparable. Aquel adolescente que le prometió convertirse en futbolista cumplió su palabra y encontró en cada logro una forma de mantener vivo el sueño que compartieron.