Marcos Rojo fue habilitado en Copa Libertadores: por quién entra en Estudiantes vs. Flamengo y la formación

Marcos Rojo recibió la habilitación del TAS y podrá jugar con Estudiantes de La Plata ante Flamengo por la revancha de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave antes de la revancha frente a Flamengo de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor y habilitó a Marcos Rojo para disputar el encuentro del jueves en el Maracaná. El defensor no había podido jugar la ida por un problema con su inscripción, pero la medida cautelar presentada por el Pincha le permitirá estar a disposición de Alexander Medina para un partido decisivo.

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La autorización llegó después de una gestión contrarreloj de la dirigencia de Estudiantes. A través de un comunicado publicado este miércoles, el club confirmó que el TAS aceptó la medida cautelar que había solicitado para incluir a Rojo en la Lista de Buena Fe de la competencia continental.

El defensor, de 36 años, se había incorporado recientemente desde Racing, pero no recibió a tiempo la autorización de la Conmebol para disputar las semifinales. Por ese motivo, se perdió el primer partido ante Flamengo, que terminó 0-0 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata.

La resolución del tribunal internacional cambió el escenario para la revancha. Con la habilitación confirmada, Rojo quedó a disposición del entrenador Alexander Medina para el encuentro de este jueves 22 de octubre, a las 21.30, en el Maracaná de Río de Janeiro.

Por quién jugará Marcos Rojo en Estudiantes ante Flamengo: posible la formación

Con Rojo habilitado, la principal incógnita pasa por la formación que elegirá Medina para el partido en Brasil. En principio, el defensor se perfila para ingresar en lugar de Ramiro Funes Mori, aunque todavía resta conocer la decisión definitiva del entrenador.

También está por verse si Tomás Palacios regresará al equipo, tras cumplir la sanción, para conformar una línea de tres centrales. Esa alternativa modificaría la estructura defensiva de Estudiantes para afrontar un encuentro en el que no tendrá margen para descuidarse.

La necesidad de reforzar la zaga había sido uno de los problemas que enfrentó el cuerpo técnico en el partido de ida. Tanto Palacios como González Pirez quedaron suspendidos para aquel compromiso por acumulación de amonestaciones, por lo que Medina debió recurrir a Ramiro Funes Mori.

De esta manera, el once de Medina sería con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

El camino de Estudiantes para conseguir la habilitación

La llegada de la autorización no fue sencilla. El "Pincha" tuvo que atravesar distintas instancias administrativas para conseguir que su nuevo defensor pudiera participar de la semifinal de la Copa Libertadores. Primero, Estudiantes obtuvo el aval de la AFA para inscribir a Rojo fuera de término. Para hacerlo, utilizó el cupo extraordinario concedido por la lesión de muñeca de Gabriel Neves.

Sin embargo, después de recibir la aprobación local, el club se encontró con una negativa de la Conmebol para incorporar al defensor a la lista correspondiente a la serie de semifinales. Ante esa decisión, la dirigencia recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo. La presentación buscaba revertir el impedimento y permitir que el futbolista estuviera disponible para la revancha. Finalmente, el TAS aceptó la medida cautelar y habilitó su inclusión en la Lista de Buena Fe.

La resolución llegó a pocas horas del encuentro y modificó los planes de Estudiantes para el partido más importante de su calendario inmediato.

El regreso de Rojo y su historia con Estudiantes

La presencia de Rojo también tiene un significado especial por su vínculo con el club platense. El defensor se formó en las divisiones inferiores de Estudiantes y fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores de 2009, bajo la conducción de Alejandro Sabella.

Después de su salida de Racing, el futbolista ya había disputado sus primeros minutos oficiales en el torneo local, por lo que llega con algo de rodaje a esta nueva etapa.

Su experiencia puede resultar un factor relevante para una defensa que tendrá que afrontar un desafío exigente en Río de Janeiro. De todos modos, la decisión de incluirlo desde el inicio dependerá de la evaluación final de Medina y del esquema que elija para la revancha.

Qué necesita Estudiantes para llegar a la final de la Copa Libertadores

El empate sin goles en La Plata dejó la serie abierta. En el Maracaná, tanto Estudiantes como Flamengo saben que una victoria por cualquier resultado les permitirá clasificarse a la final. Si vuelven a empatar, la definición se resolverá mediante una tanda de penales. Por eso, el partido promete ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

En la otra semifinal, Palmeiras llega con una ventaja de 2-1 sobre Fluminense como visitante y buscará asegurar su lugar en la definición de local. Estudiantes, por su parte, intentará aprovechar la habilitación de Marcos Rojo y encontrar en su experiencia un aporte para dar el golpe en Brasil.

Con el fallo favorable del TAS, el Pincha consiguió resolver un problema administrativo en el momento justo. Ahora, la atención estará puesta en la decisión de Medina y en la posibilidad de que Rojo tenga un papel central en la búsqueda de la final continental.