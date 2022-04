Durísimo descargo del hijo de Tinelli contra los hinchas de San Lorenzo: "Memoria"

Francisco Tinelli explotó tras la renuncia de su papá a la presidencia de San Lorenzo. El hijo de Marcelo y un duro descargo en Instagram.

Francisco Tinelli, hijo de Marcelo Tinelli, emitió un duro descargo en sus historias de Instagram expresando su descontento con los hinchas de San Lorenzo. Tras la renuncia de su padre a la presidencia del club "azulgrana", y en medio de un malestar generalizado de los fanáticos, el familiar del "Cabezón" compartió diferentes fotos del paso del conductor dentro del club.

"Legado", "Compromiso", "Eternidad", "Amor" y "Memoria" fueron algunas de las palabras que Francisco Tinelli eligió para acompañar sus imágenes, en donde puede vérselo junto a Marcelo años atrás y también se puede encontrar a Lorenzo (el más pequeño de la familia) alentando al "Ciclón" en el Nuevo Gasómetro.

Francisco Tinelli explotó tras la renuncia de su papá a la presidencia de San Lorenzo.

Por otra parte, y en forma más extensa, Francisco Tinelli le dedicó unas palabras directamente a su padre y sentenció: "Quedate con los que te amen. Estoy orgulloso de tu sabiduría. Te amo con mi sangre, papá. Y como dijo el mejor (NdeR: Diego Maradona). La pelota no se mancha. Algún día te volveré a amar como te amé, San Lorenzo. Tiempo".

El comunicado de Tinelli anunciando su renuncia en San Lorenzo

En una semana cargada de rumores, Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo. El histórico conductor fanático del azulgrana lo informó a través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram. "He decidido dejar mi cargo", sentenció en el comienzo de su escrito.

"Jamás permitiré que una presencia mía genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional hoy también me ponen un freno en este proyecto", escribió Tinelli, en su comunicado.

Por otro lado también dejó un mensaje para las personas que lo apoyaron durante este tiempo, hizo un resumen de su paso y hasta ofreció perdón por las cosas que no salieron como pensaba: "Gracias a todos los hinchas y socios de San Lorenzo por el amor, el cariño y el apoyo en las últimas elecciones. Mil disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades, que son muy públicas, no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que requiere trabajo full time. He dejado el alma y muchas cosas en estos casi 10 años, y también junto a un equipo maravilloso hemos dejado algunos logros imborrables para la historia del club, como la Copa Libertadores”.