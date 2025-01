Nueva polémica de un jugador con Marcelo Bielsa en Uruguay en 2025: "Si me perjudica"

Un futbolista de la 'Celeste' puso en duda su futuro y dijo que "va a hablar" con Bielsa sobre su continuidad en el combinado charrúa.

La Selección de Uruguay marcha a paso firme en las Eliminatorias Sudamericanas: el combinado charrúa se ubica en segunda posición con 20 puntos, a falta de seis fechas para el cierre del certamen que otorga cupos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El 20 de marzo, enfrentará al líder Argentina en una nueva edición del clásico rioplatense en el Estadio Centenario de Montevideo. Si bien faltan dos meses para ese duelo, el entrenador Marcelo Bielsa ya piensa en los posibles convocados para el cruce contra la 'Albiceleste'.

El puesto de centrodelantero es una de las grandes incógnitas que debe resolver el DT: Darwin Núñez, futbolista del Liverpool de Inglaterra y habitual titular en los últimos encuentros, deberá cumplir la suspensión que la CONMEBOL le impuso por los incidentes que protagonizó con simpatizantes colombianos tras la eliminación en semifinales de la Copa América. Entre los posibles candidatos, el nombre de Cristian 'Kike' Olivera surge como la principal alternativa, incluso a pesar de los cuestionamientos por parte de un sector del periodismo. El atacante surgido en Rentistas es uno de los "protegidos" del 'Loco' y ya lleva once presentaciones oficiales con la 'Celeste'.

El ex Peñarol y Boston River actualmente milita en Los Angeles FC de la MLS y es una de las figuras del equipo, luego de anotar siete goles en 25 presentaciones durante la pasada temporada. A pesar de su buen presente en el fútbol estadounidense, la crítica situación que atraviesa California debido a los incendios sumado a una oferta de un gigante sudamericano le hizo replantearse su futuro. Así lo expresó en una entrevista con 100% Deportes (Sport 890), en la que además afirmó que quiere mantener una conversación con Bielsa antes de tomar una decisión.

La oferta que recibió 'Kike' Olivera y su charla con Bielsa por su futuro en la Selección

El delantero de 22 años reveló que existe un ofrecimiento de Sao Paulo, cuadro que disputa el Brasileirao y que está clasificado a la Copa Libertadores 2025, para sumarse en este mercado de pases: "Tengo una buena propuesta de Brasil para continuar mi carrera. Estamos evaluando con mi representante. Es una propuesta del Sao Paulo. Si se avanza voy a buscar hablar con Bielsa por si me perjudica o no la posibilidad de seguir en la Selección de Uruguay". Además, habló sobre el apoyo que le demostró el entrenador argentino al convocarlo al seleccionado charrúa: "La consideración que tiene Bielsa sobre mí es muy grande. Yo no le doy mucha bola a las redes sociales o lo que se dice ahí. Mi representante me ha apoyado mucho después de todas las críticas que he recibido", afirmó.

El delantero de LAFC ya disputó once partidos con la Selección de Uruguay.

A pesar de la oferta del club brasileño, Olivera también deslizó su deseo de regresar a su país y vestir los colores de Nacional: "Sería un sueño que Nacional se interese en mí. Quiero jugar ahí en algún momento". También aprovechó para tirarle un palito a Flavio Perchman, vicepresidente del conjunto uruguayo: "Que se la juegue y que me llame", picanteó. El dirigente del 'Bolso', en declaraciones con el mismo medio, no negó la intención de repatriarlo: "No descarto nada y es espectacular las ganas que tenga de venir", declaró. Pero también señaló la dificultad económica de comprarlo y fue contundente sobre si lo iba a llamar: "Si nos dicen de comprar un porcentaje de la ficha, ¿qué voy a comprar, el 10%? No lo voy a llamar, le podré preguntar al Chino cómo es la situación o averiguar directamente en el club", sentenció.

