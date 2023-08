Man Utd ficha al delantero danés Hojlund procedente del Atalanta

El Manchester United fichó al delantero danés Rasmus Hojlund, procedente del Atalanta de la Serie A italiana, con un contrato de cinco años, hasta 2028, informó el sábado el club de la Premier League inglesa.

Los detalles financieros no fueron revelados, pero medios británicos dijeron que el jugador de 20 años costó 72 millones de libras (92 millones de dólares).

"No es ningún secreto que he sido un fan de este gran club desde que era pequeño, y soñaba con salir a Old Trafford como jugador del Manchester United", dijo Hojlund.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En cuanto hablé con el entrenador, supe que este entorno sería perfecto para mi desarrollo; estoy saboreando la oportunidad de trabajar con uno de los mejores entrenadores del mundo", agregó.

Hojlund, que anteriormente jugó en el FC Copenhague y en el Sturm Graz, se incorporó al Atalanta al comienzo de la temporada 2022-23 y marcó nueve goles en liga en una campaña sobresaliente.

Este año también ha estado en plena forma con la selección danesa, con la que ha marcado seis goles en cuatro partidos.

El United necesitaba un delantero después de pasar la última mitad de la temporada pasada con Wout Weghorst como punta de lanza, ya que el holandés sólo marcó dos goles en 31 partidos en todas las competiciones.

Con información de Reuters