La furia de Guardiola en Manchester City que afecta a Julián Álvarez: "No es normal"

Pep Guardiola demostró su furia en Manchester City y afecta a Julián Álvarez, en la previa al inicio de la temporada 2023-2024. La ira del DT catalán en la conferencia de prensa.

Pep Guardiola demostró su bronca en Manchester City por una situación que afecta directamente a Julián Álvarez. El entrenador catalán se sentó en la conferencia de prensa previa al choque con el Arsenal por la final de la Community Shield 2023 y aniquiló directamente a la FIFA y a la UEFA por la exagerada cantidad de partidos en cada temporada.

El director técnico de 52 años cuestionó a las organizaciones de la máxima entidad del fútbol mundial y de Europa por haber agregado equipos al Mundial de Clubes a partir de 2025. Como habrá cada vez más encuentros y menos descanso para los jugadores, el ex-Barcelona se cansó y disparó munición gruesa a pura sinceridad para pedir que no se exija tanto a los protagonistas en el aspecto físico.

Guardiola liquidó a la FIFA y a la UEFA para defender a Manchester City: "Va a peor"

El DT quiere proteger el físico de sus futbolistas, entre los que se encuentra Julián Álvarez. Con bronca por ahora el "Mundialito" lo disputarán 32 equipos y ya no ocho, disparó: "Vamos a tener el Mundial de Clubes en Estados Unidos dos o tres semanas después de acabar la próxima temporada (junio de 2025). Eso significa que las vacaciones serán de 15 días o tres semanas".

Visiblemente molesto, el ex Bayern Múnich les pidió a los periodistas presentes que "miren cuántos jugadores se lesionaron en la pretemporada en malas condiciones, con la humedad, el calor, los campos la verdad que no son buenos, en especial en Estados Unidos...". Al mismo tiempo, se resignó: "Es lo que hay, nos tenemos que adaptar, pero no es normal".

Con relación a la extensión de cada duelo por la intervención del VAR, Guardiola recordó que "ahora cada partido será de 100 minutos" y volvió a solicitar que se implemente el tiempo neto de juego como en otros deportes: "Bajo mi punto de vista, las pérdidas de tiempo no las resolverás añadiendo más tiempo".

Julián Álvarez alterna en el Manchester City de Guardiola.

Incluso, el español remarcó que "la FIFA y la UEFA tienen cada vez más competiciones con más equipos" y siguió con las quejas: "En este Mundialito ya no sé cuántos equipos hay. Antes era el campeón de la Champions contra el de la Copa Libertadores. Luego fueron ocho, luego doce...". Por último, Pep manifestó que "por eso tienes que ver cuánto tienes que exigirles a los jugadores" y vaticinó que "cada año va a ir a peor". De hecho, sentenció: "Yo no sé cómo ni quién acabará con esto".

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City