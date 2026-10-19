Manchester City, al borde del descenso: posible quita de puntos histórica y dos años en la B

Manchester City está cada vez más cerca del abismo en la Premier League de Inglaterra, ya que en breve recibirá una de las sanciones más graves de la historia del torneo. De acuerdo con la información de Daily Mail en ese país, si se concreta esta quita de puntos le garantizaría no solamente el descenso a Championship (la segunda división), sino que además le costaría al menos dos temporadas regresar a la elite.

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La probable medida tiene que ver con la culpabilidad por los 115 cargos en el Fair Play Financiero. El mencionado medio citó a "fuentes internas" de la institución para publicar esta información, que también incluye una alta pena económica por esta cuestión. Sin embargo, aclararon que es prácticamente imposible que expulsen de manera directa a la entidad de la Premier para abandonar el fútbol profesional nacional.

El presidente del cuadro de Manchester es Khaldoon Al Mubarak, empresario emiratí. La Premier, según siempre el medio británico, empuja para que el castigo se conozca antes de que haya una sentencia en la apelación. El City sufriría la sanción encima mientras disputa la temporada, aunque el recurso se decidiría con la campaña ya muy avanzada hacia inicios del 2027.

De hacerse realidad esta medida, habrá que ver qué pasa no sólo con el entrenador italiano Enzo Maresca, sino fundamentalmente con las principales estrellas del plantel: Erling Haaland, Enzo Fernández, Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Rúben Dias y Rayan Cherki. También aparece otro argentino campeón del mundo como Gerónimo Rulli.

Las claves para entender el caso Manchester City, paso a paso

El City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros imputados por la Premier League tras el fallo emitido por una comisión independiente a finales de septiembre de 2026. El organismo determinó que el club recurrió a "contratos comerciales ficticios" para inflar artificialmente sus ingresos por patrocinio en más de 900 millones de euros entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, además de ocultar costos y no cooperar adecuadamente con la investigación.

El caso se encuentra actualmente en una fase clave respecto a las sanciones y la apelación del club:

Las posibles sanciones en debate

La penalización definitiva aún está bajo evaluación y se resolverá mediante audiencias de castigo independientes. Las opciones que analiza la Premier League van desde sanciones económicas hasta medidas deportivas extremas:

Descenso forzado a la Championship (Segunda División): Según informes recientes de medios británicos como el Daily Mail, la sanción más probable apunta a una quita masiva de puntos formulada específicamente para asegurar el descenso matemático del equipo a la Championship, acompañada de una multa económica colosal.

Según informes recientes de medios británicos como el Daily Mail, la sanción más probable apunta a una formulada específicamente para asegurar el descenso matemático del equipo a la Championship, acompañada de una multa económica colosal. Permanencia prolongada en segunda: También se baraja la posibilidad de aplicar una deducción de puntos doble que obligue al Manchester City a permanecer en la Championship durante al menos dos temporadas para asegurar un castigo ejemplar antes de permitir su reconstrucción.

También se baraja la posibilidad de aplicar una deducción de puntos doble que obligue al Manchester City a permanecer en la Championship durante al menos dos temporadas para asegurar un castigo ejemplar antes de permitir su reconstrucción. Otras medidas drásticas: El abanico de castigos teóricos incluye la expulsión definitiva de la liga (un escenario menos probable por el caos institucional que provocaría), el retiro de títulos conseguidos durante el periodo investigado, la prohibición de registrar nuevos futbolistas o limitaciones en plantillas para torneos de la UEFA.

Manchester City, a un paso de descender por escritorio en Inglaterra.

El estado de la apelación y los plazos

Manchester City apeló formalmente el veredicto el 1 de octubre de 2026, defendiendo su total inocencia y argumentando que la resolución inicial contiene errores materiales graves de derecho y de hecho.