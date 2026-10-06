LUNES | Quién es Steve Mounié, la figura de la Selección de Benín, rival de la Selección Argentina en la despedida de Messi

La selección argentina afronta una nueva fecha FIFA en un contexto cargado de emoción: el partido despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. En esta jornada histórica, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se mide ante un rival infrecuente pero desafiante: la selección de Benín. El conjunto africano llega con la ilusión de dar el batacazo en un marco inolvidable y hacerle frente a los campeones del mundo. Para entender el potencial del equipo visitante, es indispensable poner la lupa sobre su gran referente y máximo peligro ofensivo dentro del campo: Steve Mounié.

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Steve Mounié: quién es, año de nacimiento y trayectoria

Steve Mounié nació el 29 de septiembre de 1994 en Parakou, Benín, este espigado delantero centro de 1,89 metros de altura se ha consolidado como la gran figura y capitán de su seleccionado nacional. Mounié realizó gran parte de su formación futbolística en Francia, donde debutó profesionalmente en las filas del Montpellier. Su destacada capacidad goleadora y, sobre todo, su temible juego aéreo lo llevaron a construir un recorrido interesante por las principales ligas del continente europeo.

A lo largo de su carrera, Mounié vistió las camisetas del Nîmes en el fútbol galo antes de dar el salto a la prestigiosa Premier League inglesa de la mano del Huddersfield Town. Posteriormente, regresó a la Ligue 1 para convertirse en referente de área del Brest, club donde completó campañas memorables. Su trayectoria continuó luego en la Bundesliga con el Augsburgo y en la Superliga de Turquía vistiendo la camiseta del Alanyaspor, acumulando una invalorable experiencia internacional ante defensores de primer nivel.

Steve Mounié, capitán de Benín. (Crédito de foto: Getty Images)

La selección de Benín y los compañeros de Mounié

Conocidos popularmente como Los Guepardos, el seleccionado beninés ha experimentado un crecimiento sostenido en el continente africano bajo la conducción técnica del entrenador alemán Gernot Rohr. El equipo busca afianzar su competitividad aprovechando la jerarquía de Mounié como faro de ataque y líder indiscutido del vestuario.

Para este histórico compromiso frente a la Argentina, Mounié se encuentra lesionado y podría no entrar a jugar aunque sí está convocado. En su representación cuenta con una columna vertebral de futbolistas con rodaje internacional. Entre los compañeros más destacados que componen la alineación beninesa sobresalen el mediocampista Junior Olaitan, el zaguero Mohamed Tijani y el defensor Yohan Roche. Asimismo, nombres como el arquero Marcel Dandjinou, el volante Hassane Imourane y el atacante Aiyegun Tosin completan un esquema ordenado, dinámico y físicamente exigente que buscará mostrar su mejor versión ante la mirada atenta de todo el mundo futbolero.