Lula sancionó una Ley de Fútbol Femenino para apoyar la disciplina en Brasil: de qué se trata

A días de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva sancionó este lunes una importante ley de apoyo al fútbol femenino. En una ceremonia celebrada en la Base Aérea de Brasília, el mandatario presentó esta nueva legislación, que "establece el desarrollo del fútbol femenino como una prioridad en la política pública deportiva nacional para promover su estructuración, expansión y profesionalización", según expresó durante el acto.

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Entre las principales directrices del proyecto, Lula destacó la "igualdad de oportunidades, protección de la salud y de la integridad física y psicológica de las mujeres, respeto al embarazo y a la maternidad, combatir la discriminación y la violencia, e incentivar la igualdad salarial". Además, uno de los principales objetivos de la nueva ley será "asegurar a las organizaciones formadoras de futbolistas mujeres los mismos derechos y beneficios otorgados a las organizaciones formadoras de fútbol masculino".

"Lo que está pasando hoy acá es la demostración de un nuevo espacio que conquistan las mujeres en Brasil", expresó el presidente brasileño. "Queremos que las mujeres conquisten espacios en todo el mercado de trabajo, en toda actividad política, profesional, deportiva. No hay razón para que la mujer sea tratada de forma inferior", concluyó.

Entre otras medidas, la ley prevé crear un fondo alimentado con capital público y privado con el propósito de financiar competiciones, infraestructura y campañas de concientización. El ministerio del Deporte, en articulación con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), las federaciones y los clubes "deberá elaborar protocolos para combatir la discriminación, la intolerancia y la violencia contra las mujeres en las prácticas relacionadas con el fútbol", continuó Lula.

Una ley promulgada a un año del Mundial 2027 de fútbol femenino

La "Ley de Fútbol Femenino" se sancionó a poco menos de un año de un hito fundamental para la historia de la disciplina en Brasil: entre junio y julio del próximo año, el país recibirá la décima edición de la Copa Mundial Femenina, la primera que se disputará en Sudamérica. Si bien es una de las principales potencias de cara a la competición y ha brindado jugadoras de calibre internacional como Marta o Formiga, el fútbol femenino en el gigante sudamericano aún corre por detrás del masculino.

Elecciones en Brasil 2026: qué se vota este domingo 4 de octubre

Además de renovar la Presidencia y Vicepresidencia, la ciudadanía brasileña deberá acercarse a las urnas para renovar:

La totalidad de la Cámara de Diputados (compuesta por 513 bancas)

Dos tercios del Senado (54 de los 81 escaños)

Los gobernadores de 26 estados y del Distrito Federal

Más de mil legisladores locales.

En Brasil, la participación es obligatoria para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que resulta optativa para los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70. En caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50% de los votos durante las elecciones generales, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre con los dos candidatos más votados.