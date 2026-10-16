LPF Play: cuánto vale por mes la suscripción para ver partidos del Ascenso del fútbol argentino

LPF Play, la plataforma digital de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), implementó un sistema de suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de distintas categorías del fútbol argentino. Desde el viernes 16 de octubre de 2026, los partidos de la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C requieren contratar el Plan Plus, que tiene un costo adicional (deja de ser gratis).
Cuánto cuenta la app LPF Play
- El servicio pago sale $15.000 por mes. El mismo incluye también los encuentros del Campeonato Femenino de Primera División, el futsal masculino y el Torneo Proyección, correspondiente a la Reserva. Además, permite acceder a los contenidos del Plan Base, ver partidos completos de la temporada y utilizar la cuenta en hasta dos dispositivos simultáneamente.
- La plataforma mantiene una alternativa gratuita. El Plan Base permite seguir partidos seleccionados del Federal A, el futsal femenino y el Torneo Promocional Amateur. También ofrece encuentros destacados de los seleccionados nacionales, resúmenes de las distintas categorías, conferencias de prensa y programas propios, como LPF Show, Lado F, AFA Estudio y LPF Proyección.
La suscripción Plus tiene renovación automática y no exige permanencia mínima. Según las condiciones publicadas por LPF Play, los usuarios pueden cancelar el servicio cuando lo deseen y conservar el acceso hasta que finalice el período abonado. Para acceder a los partidos, los usuarios pueden utilizar un celular, una computadora, un Smart TV compatible o determinados dispositivos de streaming. La disponibilidad de la aplicación depende del equipo y de su sistema operativo.
Cómo descargar LPF Play paso a paso
- En celulares Android: abrir Google Play Store y escribir “LPF Play” en el buscador. Seleccionar la aplicación oficial y presionar “Instalar”. También se puede ingresar desde Google Play.
- En iPhone: ingresar a la App Store, buscar “LPF Play”, identificar la aplicación oficial y tocar “Obtener” para descargarla.
- Crear una cuenta: abrir la aplicación y seleccionar la opción de registro. Completar los datos solicitados y seguir las instrucciones para validar la cuenta. El registro no tiene costo, aunque determinados contenidos requieren una suscripción.
- Elegir un plan: seleccionar el Plan Base gratuito o contratar el Plan Plus, con un valor de $15.000 mensuales, para acceder a las competencias incluidas en el abono.
- Buscar el partido: ingresar al menú de la plataforma, seleccionar la categoría correspondiente y localizar el encuentro en la sección de transmisiones en vivo. Abrir el evento para comenzar la reproducción.