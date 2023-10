Michael Cheika defendió a los Pumas por una polémica decisión de World Rugby: "Extraño"

Michael Cheika abrió la polémica por la demora que sufrieron los Pumas para marcharse de Marsella y arribar a París.

Los Pumas consiguieron un histórico pasaje a las semifinales del Mundial de Francia 2023, sin embargo, a pesar de la alegría por semejante logro, Michael Cheika levantó la voz sobre un tema que lo preocupa. El entrenador australiano realizó un contundente reclamo a la World Rugby con respecto a la nueva concentración del equipo.

El seleccionado argentino de rugby volvió a escribir una página grande de la historia del deporte. Más allá de lo que generó la victoria ante Gales en la interna del grupo y del duro escollo que representará Nueva Zelanda en la próxima ronda, Cheika desvió el foco del juego de manera intencional y no ocultó su malestar por una determinación del órgano que rige la disciplina.

La crítica de Cheika para World Rugby

Minutos después de la finalización del encuentro ante los "Dragones", el coach fue consultado sobre su experiencia en fases definitorias en Mundiales, sin embargo aprovechó para lanzar un reproche: "No sé por qué World Rugby 2023 nos dice que no podemos partir hasta el lunes a París... Nosotros jugamos el viernes (en París), no hacemos nada el domingo y no podemos entrenar el lunes. No sé porqué de esta irregularidad, porque el otro equipo ya está en Paris esperando”.

Es que los Allblacks, como bien dijo el exentrenador de los Wallabies, llegaron a la capital francesa el domingo, un día después que los argentinos, incluso habiendo jugado horas después los cuartos de final del sábado y no cayó bien. El plantel argentino, por su parte, partió de Marsella recién el lunes, tras haber jugador el sábado por la tarde.

Según explicaron de World Rugby, existe una explicación por la cual no dejaron a la delegación argentina viajar a París el domingo. Los Pumas debían hospedarse en el mismo hotel en el que estaba Francia, pero como recién se marcharon el lunes, esta situación demoró el ingreso de Argentina. Sin embargo, este tema ya estaba planificado de antemano y hasta Cheika conoció los detalles del viaje.

Pero la queja del coach no se quedó allí y continuó en conferencia de prensa, ante medios de todo el mundo: "No lo hablamos antes porque no estábamos clasificados y necesitamos mantener la humildad. Me parece extraño que sea así. No quiero usar esto como excusa, pero no sé por qué lo hace la organización. No nos queda otra que reaccionar a este calendario”.

Lo que más molestó en el plantel de Argentina tiene un motivo más que justificado y claro. En el arribo a Marsella tras marcharse de La Baule, fueron sumando inconvenientes a los que un equipo de primer nivel no está acostumbrado ni debería pasar: primero, las canchas del predio estaban en malas condiciones; luego, recibieron una visita de madrugada e intempestiva de la organización para tomar cinco muestras de sangre y orina en un control antidoping sorpresivo.

Ante estos antecedentes, Cheika fue tomando temperatura y terminó de explotar el pasado sábado. Si bien no utilizó palabras fuera de lugar, los dirigentes de World Rugby están atentos a las declaraciones públicas en es te tipo de competencias. A falta de tres días para el duelo definitorio ante el equipo oceánico, Argentina tendrá algunos entrenamientos para definir el equipo.