Matera y Los Pumas discriminadores pidieron perdón por sus dichos

Después de los insultos xenófobos, homofóbicos y racistas, el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, hizo un posteo en su Instagram en el que pidió "perdón" por los dichos que fueron viralizados a través de redes sociales. El jugador escribió: "No sabía en lo que me iba a convertir".

En sus redes sociales, Matera, de quien circularon mensajes completamente abominables sobre lo que pensaba hace nueve años, envió un mensaje en el que se lo puede ver junto a un puma en cautiverio con una sonrisa. "Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado", arranca el mensaje de disculpas.

Además, en el resto del mensaje, Matera indicó: "Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quien me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años". Arrogándose en lo que hoy se convirtió, el capitán de Los Pumas añadió: "Perdón también a mi equipo y a mi familia por el momento que están pasando por ms acciones". Para finalizar, el capitán Puma indicó: "Gracias a la gente que me quiere por su apoyo".

Por otro lado, a las palabras de Matera se le sumó las de Guido Petti, quien también había dicho diferentes comentarios homofóbicos, racistas y clasistas. Él, en cambio, escribió: "Hoy les quiero pedir a todos mis más sinceras disculpas".

"Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros", fue uno de los mensajes de Matera más repudiados en las redes sociales. El post data de 2012, cuando el rugbier ya era mayor de edad. Ese mismo año, Matera vistió la camiseta del combinado nacional Pampas XV.

Sin embargo, ese no es el único tweet discriminador del capitán de los Pumas. El mismo año, cuando los Pampas XV disputaban la Vodacom Cup en Sudáfrica, escribió: "SUDAFRICA BABY! Por fin me voy de este pais lleno de negros.. OUCH!!"