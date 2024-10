Asesinato del ex Puma Aramburu: serán juzgados dos activistas de ultraderecha

Asesinato del ex Puma Federico Aramburu: dos militantes de ultraderecha serán juzgados por el crimen.

Luego de una larga espera, comenzará a tratarse en la Justicia el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu. Jueces de instrucción de París informaron este viernes el inicio del juicio por el crimen contra los militantes de ultraderecha Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados de quitarle la vida al exjugador de rugby argentino en marzo de 2022 y quienes ya tenían condenas por otros hechos violentos.

Según detalló la fiscalía parisina, ambas personas están acusadas de manera formal por haber “dado muerte voluntariamente a Federico Martín Aramburu disparando contra él varios proyectiles con arma de fuego, en zonas vitales y de espaldas con premeditación”.

Además, también serán enjuiciados Lyson R., novia de Le Priol que estuvo presente aquel día, por ser cómplice del asesinato, y un hombre de 35 años, señalado de ayudar a Bouvier a escapar horas después del hecho.

Cómo fue el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu

El asesinato de Aramburu se dio en la madrugada del 19 de marzo de 2022, después de una discusión en el bar Le Mabillon, situado en el distrito VI de la capital francesa. Según los informes policiales, el formado en Club Atlético San Isidro, estaba junto a su amigo Shaun Hegarty, planeado esa misma noche presenciar el encuentro entre Francia e Inglaterra por el Seis Naciones.

En el bar, el argentino y Hegarty ambos tuvieron un cruce con Le Priol y Bouvier, hombres violentos y vinculados a movimientos de extrema derecha. Luego de la discusión, Aramburu y su amigo se fueron del bar seguidos por Le Priol y Bouvier, quienes interceptaron a los exjugadores y dispararon contra Aramburu en dos escenas distintas a bordo de un vehículo. Las investigaciones de la fiscalía rvelearon que el Aramburu recibió varia balas en zonas vitales y que fue herido mortalmente de espaldas, lo que le dio el carácter premeditado y calculado al crimen.

En el proceso de instrucción, Le Priol manifestó que el motivo de sus actos fue por defensa propia, mientras que Bouvier, quien habría realizado el primer disparo según la investigación, confesó que su intención no era asesinar, sino hacer disparos “disuasorios” hacia el suelo. DIchas afirmaciones serán tenidas en cuenta durante el juicio, en el que los jueces evualarán el grado de premeditación y la intencionalidad de los acusados.

Los antecedentes de los acusados de asesinar a Aramburu

Le Priol, de 30 años, ex comando de la marina e integrante del disuelto movimiento ultraderechista Groupe Union Défense (GUD), fue detenido en Hungría uando intentaba viajar a Ucrania, días después de la muerte del argentino. Romain Bouvier, de 33 años, ex estudiante de Derecho en la Universidad parisina de Assas, fue capturado en Sarthe. Ambos acusados tienen una condena de junio de 2022, por un caso de agresión violenta a un ex líder del GUD durante una “expedición punitiva” en 2015, en la que Le Priol fue condenado a dos años de prisión y Bouvier a tres.