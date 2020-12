Los rugbiers se siguen embarrando tras la muerte de Maradona.

Tras el empate 16-16 ante Australia, Los Pumas celebraron un nuevo resultado favorable para el rugby argentino y culminaron una gran participación en el torneo de las Tres Naciones pese a la difícil semana que les tocó afrontar. Luego de no homenajear a Diego Maradona frente a los All Blacks, y de los repudiables tuits del ex capitán Pablo Matera y otros deportistas de este plantel, el nuevo líder del equipo lanzó desafiantes palabras.

"No nos entra una bala", sostuvo Jerónimo de La Fuente, asegurando que los rugbiers salieron fortalecidos pese a las publicaciones de Twitter llenas de discriminación hacia la clase media/baja y personas de diferente nacionalidad a la argentina. Sin embargo, pese a confrontar con el pensamiento generalizado del pueblo argentino, el nuevo capitán añadió: "Esa es la Argentina que queremos, todos unidos. Que todos apoyemos a la selección nacional, sea el deporte que sea".

"De la semana no quiero hablar. Me quiero quedar con el equipo, con cómo sentimos el equipo, la gente que de verdad nos quiere está alentándonos. Sacamos un buen partido. Me quedo con un sabor amargo por el empate. Queríamos cerrar la gira con un triunfo", explicó de La Fuente, quien fue el líder del plantel dirigido por Mario Ledesma y una de las caras destacadas de la levantada deportiva de Los Pumas.

Cabe destacar que hace siete días, y luego de sólo colocarse una cinta negra en recuerdo de Diego Maradona, el seleccionado argentino de rugby cayó sin atenuantes ante los All Blacks por 38 a 0. Las redes sociales criticaron en demasía a los deportistas y hasta justificaron la dura derrota como consecuencia de no haberle rendido homenaje al deportista más importante de la historia albiceleste, trascendiendo clases sociales y disciplinas varias.

Tras las críticas, Los Pumas homenajearon a Maradona

Los Pumas jugaron hoy ante los Wallabies (Australia) y, después de una semana cargada de polémicas, decidieron homenajear a Diego Maradona tras su fallecimiento. El seleccionado argentino de rugby fue criticado por solamente haberse puesto una cinta color negro en el brazo como "homenaje" al ídolo del fútbol, mientras que los All Blacks, antes de hacer el tradicional Haka, les ofrendaron una camiseta que decía "Maradona".

Muchas personas y figuras del deporte criticaron la actitud de los rugbiers, ya que el gesto hacia el astro del fútbol había sido mínimo, y más aún en comparación con el homenaje que hicieron los neozelandeses.